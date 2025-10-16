Jogos hoje (16/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (16/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 (16/10/25). Jogos da Série A e da Champions Feminina programação do dia.

Jogos de hoje (16/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h - Grêmio x São Paulo - SporTV e Premiere

21h30min - Fluminense x Juventude - Prime Video

21h30min - Vitória x Bahia - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (16/10/2025) da Champions League Feminina

13h45min - Atlético Madrid x Man. United - ESPN 4 e Disney+

16h - PSG x Real Madrid - ESPN e Disney+

16h - Benfica x Arsenal - Disney+

16h - Bayern München x Juventus - Disney+

Jogos de hoje (16/10/2025) do Brasil Ladies Cup

18h30min - Grêmio x Peñarol - RecordNews, BandSports e GOAT (YouTube)

21h40min - Palmeiras x Gimnásia La Plata - Rede TV, RecordNews, BandSports e GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (16/10/2025) da Copa Uruguai



21h - Racing x Plaza Colonia - Disney+



