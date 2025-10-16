Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (16/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (16/10/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 (16/10/25). Jogos da Série A e da Champions Feminina programação do dia.

Jogos de hoje (16/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h - Grêmio x São Paulo - SporTV e Premiere
  • 21h30min - Fluminense x Juventude - Prime Video
  • 21h30min - Vitória x Bahia - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (16/10/2025) da Champions League Feminina

  • 13h45min - Atlético Madrid x Man. United - ESPN 4 e Disney+
  • 16h - PSG x Real Madrid - ESPN e Disney+
  • 16h - Benfica x Arsenal - Disney+
  • 16h - Bayern München x Juventus - Disney+

Jogos de hoje (16/10/2025) do Brasil Ladies Cup

  • 18h30min - Grêmio x Peñarol - RecordNews, BandSports e GOAT (YouTube)
  • 21h40min - Palmeiras x Gimnásia La Plata - Rede TV, RecordNews, BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (16/10/2025) da Copa Uruguai

  • 21h - Racing x Plaza Colonia - Disney+

