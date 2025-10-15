Jogos hoje (15/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (15/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (15/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 (15/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (15/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Palmeiras x RB Bragantino - Premiere
- 19h30min - Botafogo x Flamengo - Record TV, Cazé TV e Premiere
- 20h - Sport x Ceará - Premiere
- 20h - Mirassol x Internacional - Premiere
- 21h30min - Fortaleza x Vasco - Globo e Premiere
- 21h30min - Atlético-MG x Cruzeiro - Globo e Premiere
- 21h30min - Santos x Corinthians - Globo, GETV e Premiere
Jogos de hoje (15/10/2025) da Champions League Feminina
- 13h45min - Valarenga x Wolfsburg - Disney+
- 13h45min - Lyon x St. Poulten - ESPN4 e Disney+
- 16h - Roma x Barcelona - ESPN e Disney+
- 16h - Chelsea x Paris FC - Disney+
- 16h - Leuven x Twente - Disney+
Jogos de hoje (15/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Marrocos x França - SporTV, Cazé TV e Fifa+
- 20h - Argentina x Colômbia - Fifa+
Jogos de hoje (15/10/2025) da Libertadores Feminina
- 16h - Colo-Colo x Deportivo Cali - SporTV, GOAT (YouTube) e XSports
- 20h - Corinthians x Ferroviária - SporTV2, Cazé TV, GOAT (YouTube) e XSports
