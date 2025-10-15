Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (15/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (15/10/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 (15/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (15/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h - Palmeiras x RB Bragantino - Premiere
  • 19h30min - Botafogo x Flamengo - Record TV, Cazé TV e Premiere
  • 20h - Sport x Ceará - Premiere
  • 20h - Mirassol x Internacional - Premiere
  • 21h30min - Fortaleza x Vasco - Globo e Premiere
  • 21h30min - Atlético-MG x Cruzeiro - Globo e Premiere
  • 21h30min - Santos x Corinthians - Globo, GETV e Premiere

Jogos de hoje (15/10/2025) da Champions League Feminina

  • 13h45min - Valarenga x Wolfsburg - Disney+
  • 13h45min - Lyon x St. Poulten - ESPN4 e Disney+
  • 16h - Roma x Barcelona - ESPN e Disney+
  • 16h - Chelsea x Paris FC - Disney+
  • 16h - Leuven x Twente - Disney+

Jogos de hoje (15/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Marrocos x França - SporTV, Cazé TV e Fifa+
  • 20h - Argentina x Colômbia - Fifa+

Jogos de hoje (15/10/2025) da Libertadores Feminina

  • 16h - Colo-Colo x Deportivo Cali - SporTV, GOAT (YouTube) e XSports
  • 20h - Corinthians x Ferroviária - SporTV2, Cazé TV, GOAT (YouTube) e XSports

