Jogos hoje (13/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (13/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (13/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Volta Redonda x Atlético-GO - ESPN e Disney+
- 21h30min - CRB x Ferroviária - Disney+
Jogos de hoje (13/10/2025) das Eliminatórias Europeias
- 15h45min - Macedônia do N. x Cazaquistão - Disney+
- 15h45min - Suécia x Kosovo - Disney+
- 15h45min - Eslováquia x Luxemburgo - Disney+
- 15h45min - Irlanda do Norte x Alemanha - ESPN e Disney+
- 15h45min - Eslovênia x Suíça - ESPN 4 e Disney+
- 15h45min - Islândia x França - SporTV
- 15h45min - País de Gales x Bélgica - SporTV 2
- 15h45min - Ucrânia x Azerbaijão - Disney+
Jogos de hoje (13/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 20h - Grêmio x Atlético-MG - SporTV
Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias da África
- 10h - Tunísia x Namíbia - FIFA+
- 10h - Sudão do Sul x Togo - FIFA+
- 10h - Guiné Equatorial x Libéria - FIFA+
- 10h - São Tomé e Príncipe x Malawi - FIFA+
- 13h - Camarões x Angola - CazéTV (YouTube)
- 13h - Cabo Verde x eSwatini - FIFA+
- 13h - Ilhas Maurício x Líbia - FIFA+
- 13h - Lesoto x Zimbábue - FIFA+
Jogos de hoje (13/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF
- 21h - Honduras x Haiti - GOAT (YouTube)
- 23h - Costa Rica x Nicarágua - GOAT (YouTube)
