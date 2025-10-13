Jogos hoje (13/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (13/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 (13/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (13/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Volta Redonda x Atlético-GO - ESPN e Disney+

21h30min - CRB x Ferroviária - Disney+

Jogos de hoje (13/10/2025) das Eliminatórias Europeias

15h45min - Macedônia do N. x Cazaquistão - Disney+

15h45min - Suécia x Kosovo - Disney+

15h45min - Eslováquia x Luxemburgo - Disney+

15h45min - Irlanda do Norte x Alemanha - ESPN e Disney+

15h45min - Eslovênia x Suíça - ESPN 4 e Disney+

15h45min - Islândia x França - SporTV

15h45min - País de Gales x Bélgica - SporTV 2

15h45min - Ucrânia x Azerbaijão - Disney+

Jogos de hoje (13/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

20h - Grêmio x Atlético-MG - SporTV

Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias da África

10h - Tunísia x Namíbia - FIFA+

10h - Sudão do Sul x Togo - FIFA+

10h - Guiné Equatorial x Libéria - FIFA+

10h - São Tomé e Príncipe x Malawi - FIFA+

13h - Camarões x Angola - CazéTV (YouTube)

13h - Cabo Verde x eSwatini - FIFA+

13h - Ilhas Maurício x Líbia - FIFA+

13h - Lesoto x Zimbábue - FIFA+

Jogos de hoje (13/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF

21h - Honduras x Haiti - GOAT (YouTube)

23h - Costa Rica x Nicarágua - GOAT (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: