Transmissão Vitória x Bahia: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Vitória x Bahia: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão entre Bahia e Vitória acontece hoje, 16, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Vitória e Bahia jogam hoje, quinta-feira, 16 de outubro (16/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.
A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens no SporTV e Premiere, terá narração sem imagens na TV BAHÊA - TV oficial do Esporte Clube Bahia.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube
Vitória x Bahia ao vivo hoje (16/10): assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio Barradão, em Salvador (BA), e começou às 21h30min (horário de Brasília).
Vitória x Bahia: onde assistir à transmissão do jogo
- SporTV
- Premiere
- YouTube - TV BAHÊA
Retrospecto e últimos confrontos entre os times
- 16/03/2025 – Bahia 2x0 Vitória – Campeonato Baiano
- 11/08/2024 – Bahia 2x0 Vitória – Brasileirão
- 21/04/2024 – Vitória 2x2 Bahia – Brasileirão
- 07/04/2024 – Bahia 1x1 Vitória – Campeonato Baiano
- 31/03/2024 – Vitória 3x2 Bahia – Campeonato Baiano
- 20/03/2024 – Bahia 2x1 Vitória – Copa do Nordeste
- 18/02/2024 – Vitória 3x2 Bahia – Campeonato Baiano
- 05/03/2023 – Bahia 1x1 Vitória – Copa do Nordeste
- 29/01/2023 – Bahia 1x0 Vitória – Campeonato Baiano
- 02/02/2022 – Vitória 1x1 Bahia – Campeonato Baiano