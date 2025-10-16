Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão Vitória x Bahia: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Vitória x Bahia: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Bahia e Vitória acontece hoje, 16, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
Vitória e Bahia jogam hoje, quinta-feira, 16 de outubro (16/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.

A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens no SporTV e Premiere, terá narração sem imagens na TV BAHÊA - TV oficial do Esporte Clube Bahia.

Confira abaixo ou assista direto do YouTube

Vitória x Bahia ao vivo hoje (16/10): assistir à transmissão

Jogo é disputado no Estádio Barradão, em Salvador (BA), e começou às 21h30min (horário de Brasília).

Vitória x Bahia: onde assistir à transmissão do jogo

  • SporTV
  • Premiere
  • YouTube - TV BAHÊA

Retrospecto e últimos confrontos entre os times

  • 16/03/2025 – Bahia 2x0 Vitória – Campeonato Baiano
  • 11/08/2024 – Bahia 2x0 Vitória – Brasileirão
  • 21/04/2024 – Vitória 2x2 Bahia – Brasileirão
  • 07/04/2024 – Bahia 1x1 Vitória – Campeonato Baiano
  • 31/03/2024 – Vitória 3x2 Bahia – Campeonato Baiano
  • 20/03/2024 – Bahia 2x1 Vitória – Copa do Nordeste
  • 18/02/2024 – Vitória 3x2 Bahia – Campeonato Baiano
  • 05/03/2023 – Bahia 1x1 Vitória – Copa do Nordeste
  • 29/01/2023 – Bahia 1x0 Vitória – Campeonato Baiano
  • 02/02/2022 – Vitória 1x1 Bahia – Campeonato Baiano

