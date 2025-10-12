Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (12/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 12 de outubro de 2025 (12/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (12/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 18h30min - Criciúma x América-MG - Disney+
  • 18h30min - Vila Nova x Amazonas - Disney+
  • 16h - Novorizontino x Operário-PR - ESPN e Disney+
  • 20h30min - Cuiabá x Coritiba - RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (12/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Estados Unidos x Marrocos - CazéTV
  • 20h - Noruega x França - CazéTV 

Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 10h - San Marino x Chipre - SporTV
  • 13h - Ilhas Faróe x Chéquia - Disney+
  • 13h - Países Baixos x Finlândia - ESPN e Disney+
  • 13h - Escócia x Belarus - SporTV
  • 15h45min - Romênia x Áustria - Disney+
  • 15h45min - Croácia x Gibraltar - ESPN 4 e Disney+
  • 15h45min - Dinamarca x Grécia - SporTV
  • 15h45min - Lituânia x Polônia - Disney+

Jogos de hoje (12/10/2025) da Libertadores Feminina

  • 16h - Colo-Colo x Libertad - XSports e GOAT (YouTube)
  • 20h - Deportivo Cali x São Paulo - XSports, SporTV e CazéTV  e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (12/10/2025) do Campeonato Inglês Feminino

  • 08h - Chelsea x Tottenham - XSports, GOAT (YouTube) e Disney+
  • 10h30min - Arsenal x Brighton - ESPN, GOAT (YouTube), e Disney+
  • 12h45min - Liverpool x Manchester City - XSports, ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias da África

  • 10h - Zâmbia x Níger - FIFA+
  • 13h - Chade x Rep. Centro-Africana - FIFA+
  • 16h - Egito x Guiné-Bissau - FIFA+
  • 16h - Burkina Faso x Etiópia - FIFA+
  • 16h - Djibouti x Serra Leoa - FIFA+
  • 16h - Gana x Comores - FIFA+
  • 16h - Mali x Madagascar - FIFA+

Jogos de hoje (1210/2025) do Campeonato Argentino

  • 16h45min - Ind. Rivadavia x Godoy Cruz - Disney+
  • 19h15min - River Plate x Sarmiento - Disney+

Jogos de hoje (12/10/2025) da MLS

  • 20h - Austin FC x LAFC - Space, HBO Max e Apple TV+

