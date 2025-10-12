Jogos hoje (12/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (12/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 12 de outubro de 2025 (12/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (12/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 18h30min - Criciúma x América-MG - Disney+
- 18h30min - Vila Nova x Amazonas - Disney+
- 16h - Novorizontino x Operário-PR - ESPN e Disney+
- 20h30min - Cuiabá x Coritiba - RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (12/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Estados Unidos x Marrocos - CazéTV
- 20h - Noruega x França - CazéTV
Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias Europeias
- 10h - San Marino x Chipre - SporTV
- 13h - Ilhas Faróe x Chéquia - Disney+
- 13h - Países Baixos x Finlândia - ESPN e Disney+
- 13h - Escócia x Belarus - SporTV
- 15h45min - Romênia x Áustria - Disney+
- 15h45min - Croácia x Gibraltar - ESPN 4 e Disney+
- 15h45min - Dinamarca x Grécia - SporTV
- 15h45min - Lituânia x Polônia - Disney+
Jogos de hoje (12/10/2025) da Libertadores Feminina
- 16h - Colo-Colo x Libertad - XSports e GOAT (YouTube)
- 20h - Deportivo Cali x São Paulo - XSports, SporTV e CazéTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (12/10/2025) do Campeonato Inglês Feminino
- 08h - Chelsea x Tottenham - XSports, GOAT (YouTube) e Disney+
- 10h30min - Arsenal x Brighton - ESPN, GOAT (YouTube), e Disney+
- 12h45min - Liverpool x Manchester City - XSports, ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias da África
- 10h - Zâmbia x Níger - FIFA+
- 13h - Chade x Rep. Centro-Africana - FIFA+
- 16h - Egito x Guiné-Bissau - FIFA+
- 16h - Burkina Faso x Etiópia - FIFA+
- 16h - Djibouti x Serra Leoa - FIFA+
- 16h - Gana x Comores - FIFA+
- 16h - Mali x Madagascar - FIFA+
Jogos de hoje (1210/2025) do Campeonato Argentino
- 16h45min - Ind. Rivadavia x Godoy Cruz - Disney+
- 19h15min - River Plate x Sarmiento - Disney+
Jogos de hoje (12/10/2025) da MLS
- 20h - Austin FC x LAFC - Space, HBO Max e Apple TV+
