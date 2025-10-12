Jogos hoje (12/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (12/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 12 de outubro de 2025 (12/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (12/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

18h30min - Criciúma x América-MG - Disney+

18h30min - Vila Nova x Amazonas - Disney+

16h - Novorizontino x Operário-PR - ESPN e Disney+

20h30min - Cuiabá x Coritiba - RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)



Jogos de hoje (12/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

17h - Estados Unidos x Marrocos - CazéTV

20h - Noruega x França - CazéTV

Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias Europeias

10h - San Marino x Chipre - SporTV

13h - Ilhas Faróe x Chéquia - Disney+

13h - Países Baixos x Finlândia - ESPN e Disney+

13h - Escócia x Belarus - SporTV

15h45min - Romênia x Áustria - Disney+

15h45min - Croácia x Gibraltar - ESPN 4 e Disney+

15h45min - Dinamarca x Grécia - SporTV

15h45min - Lituânia x Polônia - Disney+

Jogos de hoje (12/10/2025) da Libertadores Feminina

16h - Colo-Colo x Libertad - XSports e GOAT (YouTube)

20h - Deportivo Cali x São Paulo - XSports, SporTV e CazéTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (12/10/2025) do Campeonato Inglês Feminino



08h - Chelsea x Tottenham - XSports, GOAT (YouTube) e Disney+

10h30min - Arsenal x Brighton - ESPN, GOAT (YouTube), e Disney+

12h45min - Liverpool x Manchester City - XSports, ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (12/10/2025) das Eliminatórias da África

10h - Zâmbia x Níger - FIFA+

13h - Chade x Rep. Centro-Africana - FIFA+

16h - Egito x Guiné-Bissau - FIFA+

16h - Burkina Faso x Etiópia - FIFA+

16h - Djibouti x Serra Leoa - FIFA+

16h - Gana x Comores - FIFA+

16h - Mali x Madagascar - FIFA+

Jogos de hoje (1210/2025) do Campeonato Argentino

16h45min - Ind. Rivadavia x Godoy Cruz - Disney+

19h15min - River Plate x Sarmiento - Disney+

Jogos de hoje (12/10/2025) da MLS

20h - Austin FC x LAFC - Space, HBO Max e Apple TV+



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: