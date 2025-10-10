Jogos hoje (10/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (10/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 (10/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (10/10/2025) dos Amistosos de Seleções
- 08h - Coreia do Sul x Brasil - Globo, SporTV e GE TV
- 21h - Argentina x Venezuela - CazéTV
Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias Europeias
- 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - SporTV 2
- 15h45min - Irlanda do Norte x Eslováquia - Disney+
- 15h45min - Alemanha x Luxemburgo - ESPN e Disney+
- 15h45min - França x Azerbaijão - SporTV
- 15h45min - Islândia x Ucrânia - ESPN 4 e Disney+
- 15h45min - Suécia x Suíça - SporTV 2
- 15h45min - Kosovo x Eslovênia - SporTV 3
- 15h45min - Bélgica x Macedônia do N. - Disney+
Jogos de hoje (10/10/2025) das Eliminatórias da África
- 10h - Seychelles x Costa do Marfim - FIFA+
- 10h - Sudão do Sul x Senegal - FIFA+
- 10h - Togo x RD Congo - FIFA+
- 10h - Gâmbia x Gabão - FIFA+
- 10h - Sudão x Mauritânia - FIFA+
- 13h - São Tomé e Príncipe x Tunísia - FIFA+
- 13h - Ruanda x Benin - FIFA+
- 13h - Lesoto x Nigéria - CazéTV
- 13h - Zimbábue x África do Sul - FIFA+
Jogos de hoje (10/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF
- 18h - Suriname x Guatemala - GOAT (YouTube)
- 19h - Bermuda x Trinidad e Tobago - GOAT (YouTube)
- 20h - Curaçao x Jamaica - GOAT (YouTube)
- 22h - El Salvador x Panamá - GOAT (YouTube)
