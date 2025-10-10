Jogos hoje (10/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (10/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 (10/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (10/10/2025) dos Amistosos de Seleções

08h - Coreia do Sul x Brasil - Globo, SporTV e GE TV

21h - Argentina x Venezuela - CazéTV

Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias Europeias

11h - Cazaquistão x Liechtenstein - SporTV 2

15h45min - Irlanda do Norte x Eslováquia - Disney+

15h45min - Alemanha x Luxemburgo - ESPN e Disney+

15h45min - França x Azerbaijão - SporTV

15h45min - Islândia x Ucrânia - ESPN 4 e Disney+

15h45min - Suécia x Suíça - SporTV 2

15h45min - Kosovo x Eslovênia - SporTV 3

15h45min - Bélgica x Macedônia do N. - Disney+

Jogos de hoje (10/10/2025) das Eliminatórias da África

10h - Seychelles x Costa do Marfim - FIFA+

10h - Sudão do Sul x Senegal - FIFA+

10h - Togo x RD Congo - FIFA+

10h - Gâmbia x Gabão - FIFA+

10h - Sudão x Mauritânia - FIFA+

13h - São Tomé e Príncipe x Tunísia - FIFA+

13h - Ruanda x Benin - FIFA+

13h - Lesoto x Nigéria - CazéTV

13h - Zimbábue x África do Sul - FIFA+

Jogos de hoje (10/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF

18h - Suriname x Guatemala - GOAT (YouTube)

19h - Bermuda x Trinidad e Tobago - GOAT (YouTube)

20h - Curaçao x Jamaica - GOAT (YouTube)

22h - El Salvador x Panamá - GOAT (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: