Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (10/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (10/10/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 (10/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (10/10/2025) dos Amistosos de Seleções

  • 08h - Coreia do Sul x Brasil - Globo, SporTV e GE TV
  • 21h - Argentina x Venezuela - CazéTV

Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - SporTV 2
  • 15h45min - Irlanda do Norte x Eslováquia - Disney+
  • 15h45min - Alemanha x Luxemburgo - ESPN e Disney+
  • 15h45min - França x Azerbaijão - SporTV
  • 15h45min - Islândia x Ucrânia - ESPN 4 e Disney+
  • 15h45min - Suécia x Suíça - SporTV 2
  • 15h45min - Kosovo x Eslovênia - SporTV 3
  • 15h45min - Bélgica x Macedônia do N. - Disney+

Jogos de hoje (10/10/2025) das Eliminatórias da África

  • 10h - Seychelles x Costa do Marfim - FIFA+
  • 10h - Sudão do Sul x Senegal - FIFA+
  • 10h - Togo x RD Congo - FIFA+
  • 10h - Gâmbia x Gabão - FIFA+
  • 10h - Sudão x Mauritânia - FIFA+
  • 13h - São Tomé e Príncipe x Tunísia - FIFA+
  • 13h - Ruanda x Benin - FIFA+
  • 13h - Lesoto x Nigéria - CazéTV 
  • 13h - Zimbábue x África do Sul - FIFA+

Jogos de hoje (10/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF

  • 18h - Suriname x Guatemala - GOAT (YouTube)
  • 19h - Bermuda x Trinidad e Tobago - GOAT (YouTube)
  • 20h - Curaçao x Jamaica - GOAT (YouTube)
  • 22h - El Salvador x Panamá - GOAT (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar