Jogos hoje (11/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Palmeiras x Juventude - Premiere
Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Athletic Club x Goiás - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Ponte Preta x Guarani - Band e SportyNet (YouTube)
- 17h - Náutico x Brusque - SportyNet (YouTube)
- 17h - Caxias x Floresta - SportyNet e DAZN
- 17h - Londrina x São Bernardo FC - SportyNet e DAZN
Jogos de hoje (11/10/2025) da Copa Maria Bonita
- 16h30min - Sport x Fortaleza - Globo e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (11/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Espanha x Colômbia - SporTV 2 e CazéTV
- 20h - México x Argentina - SporTV e CazéTV
Jogos de hoje (11/10/2025) das Eliminatórias Europeias
- 10h - Letônia x Andorra - SporTV
- 13h - Noruega x Israel - ESPN e Disney+
- 13h - Hungria x Armênia - SporTV
- 15h45min - Espanha x Geórgia - SporTV
- 15h45min - Portugal x Irlanda - ESPN e Disney+
- 15h45min - Estônia x Itália - Disney+
- 15h45min - Bulgária x Turquia - Disney+
- 15h45min - Sérvia x Albânia - Disney+
Jogos de hoje (11/10/2025) da Libertadores Feminina
- 16h - Corinthians x Boca Juniors - XSports e CazéTV e GOAT (YouTube)
- 20h - Ferroviária x Ind. del Valle - XSports e CazéTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (11/10/2025) das Eliminatórias da Ásia
- 14h15min - Emirados Árabes x Omã - Disney+
- 16h30min - Iraque x Indonésia - Disney+
Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Argentino
- 16h - Gimnasia La Plata x Talleres - Disney+
- 18h - Banfield x Racing - Disney+
- 22h15min - Vélez Sarsfield x Rosario Central - Disney+
Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Uruguaio
- 12h30min - Liverpool-URU x Racing-URU - Disney+
- 18h - Miramar Misiones x Peñarol - Disney+
- 20h30min - Cerro-URU x Defensor - Disney+
Jogos de hoje (11/10/2025) da MLS
- 20h30min - Inter Miami x Atlanta United - Apple TV
- 20h30min - Orlando City x V. Whitecaps - Apple TV
- 23h30min - LA Galaxy x FC Dallas - Apple TV
