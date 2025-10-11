Jogos hoje (11/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (11/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h - Palmeiras x Juventude - Premiere



Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Athletic Club x Goiás - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN 4 e Disney+



Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



17h - Ponte Preta x Guarani - Band e SportyNet (YouTube)

17h - Náutico x Brusque - SportyNet (YouTube)

17h - Caxias x Floresta - SportyNet e DAZN

17h - Londrina x São Bernardo FC - SportyNet e DAZN

Jogos de hoje (11/10/2025) da Copa Maria Bonita



16h30min - Sport x Fortaleza - Globo e GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (11/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20



17h - Espanha x Colômbia - SporTV 2 e CazéTV

20h - México x Argentina - SporTV e CazéTV

Jogos de hoje (11/10/2025) das Eliminatórias Europeias

10h - Letônia x Andorra - SporTV

13h - Noruega x Israel - ESPN e Disney+

13h - Hungria x Armênia - SporTV

15h45min - Espanha x Geórgia - SporTV

15h45min - Portugal x Irlanda - ESPN e Disney+

15h45min - Estônia x Itália - Disney+

15h45min - Bulgária x Turquia - Disney+

15h45min - Sérvia x Albânia - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) da Libertadores Feminina

16h - Corinthians x Boca Juniors - XSports e CazéTV e GOAT (YouTube)

20h - Ferroviária x Ind. del Valle - XSports e CazéTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (11/10/2025) das Eliminatórias da Ásia

14h15min - Emirados Árabes x Omã - Disney+

16h30min - Iraque x Indonésia - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Argentino



16h - Gimnasia La Plata x Talleres - Disney+

18h - Banfield x Racing - Disney+

22h15min - Vélez Sarsfield x Rosario Central - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Uruguaio



12h30min - Liverpool-URU x Racing-URU - Disney+

18h - Miramar Misiones x Peñarol - Disney+

20h30min - Cerro-URU x Defensor - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) da MLS



20h30min - Inter Miami x Atlanta United - Apple TV

20h30min - Orlando City x V. Whitecaps - Apple TV

23h30min - LA Galaxy x FC Dallas - Apple TV

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: