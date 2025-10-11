Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (11/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (11/10/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h - Palmeiras x Juventude - Premiere

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Athletic Club x Goiás - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Ponte Preta x Guarani - Band e SportyNet (YouTube)
  • 17h - Náutico x Brusque - SportyNet (YouTube)
  • 17h - Caxias x Floresta - SportyNet e DAZN
  • 17h - Londrina x São Bernardo FC - SportyNet e DAZN

Jogos de hoje (11/10/2025) da Copa Maria Bonita

  • 16h30min - Sport x Fortaleza - Globo  e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (11/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Espanha x Colômbia - SporTV 2 e CazéTV 
  • 20h - México x Argentina - SporTV e CazéTV

Jogos de hoje (11/10/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 10h - Letônia x Andorra - SporTV
  • 13h - Noruega x Israel - ESPN e Disney+
  • 13h - Hungria x Armênia - SporTV
  • 15h45min - Espanha x Geórgia - SporTV
  • 15h45min - Portugal x Irlanda - ESPN e Disney+
  • 15h45min - Estônia x Itália - Disney+
  • 15h45min - Bulgária x Turquia - Disney+
  • 15h45min - Sérvia x Albânia - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) da Libertadores Feminina

  • 16h - Corinthians x Boca Juniors - XSports e CazéTV e GOAT (YouTube)
  • 20h - Ferroviária x Ind. del Valle - XSports e CazéTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (11/10/2025) das Eliminatórias da Ásia

  • 14h15min - Emirados Árabes x Omã - Disney+
  • 16h30min - Iraque x Indonésia - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Argentino

  • 16h - Gimnasia La Plata x Talleres - Disney+
  • 18h - Banfield x Racing - Disney+
  • 22h15min - Vélez Sarsfield x Rosario Central - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 12h30min - Liverpool-URU x Racing-URU - Disney+
  • 18h - Miramar Misiones x Peñarol - Disney+
  • 20h30min - Cerro-URU x Defensor - Disney+

Jogos de hoje (11/10/2025) da MLS

  • 20h30min - Inter Miami x Atlanta United - Apple TV
  • 20h30min - Orlando City x V. Whitecaps - Apple TV
  • 23h30min - LA Galaxy x FC Dallas - Apple TV

