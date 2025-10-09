Jogos hoje (09/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (09/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (09/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Ferroviária x Chapecoense - Disney+

19h30min - Coritiba x Atlético-GO - SportyNet, ESPN 4 e Disney+

21h35min - Remo x Athletico-PR - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube),

Jogos de hoje (09/10/2025) da Libertadores Feminina



16h - Univ. de Chile x Deportivo Cali - XSports e GOAT (YouTube)

16h - Libertad x Nacional-URU - GOAT (YouTube)

20h - Olímpia x São Paulo - XSports, SporTV e GOAT (YouTube)

20h - San Lorenzo x Colo-Colo - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias Europeias

13h - Finlândia x Lituânia - ESPN 4 e Disney+

15h45min - Malta x Países Baixos - ESPN e Disney+

15h45min - Chéquia x Croácia - SporTV

15h45min - Belarus x Dinamarca - ESPN 4 e Disney+

15h45min - Áustria x San Marino - Disney+

15h45min - Escócia x Grécia - Disney+

15h45min - Chipre x Bósnia - Disney+

15h45min - Ilhas Faróe x Montenegro - Disney+

Jogos de hoje (09/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

16h30min - Estados Unidos x Itália - CazéTV

20h - Marrocos x Coreia do Sul - CazéTV

Jogos de hoje (09/10/2025) das Eliminatórias da África

10h - Burundi x Quénia - FIFA+

13h - Somália x Argélia - CazéTV (YouTube)

13h - Botsuana x Uganda - FIFA+

13h - Libéria x Namíbia - FIFA+

13h - Malawi x Guiné Equatorial - FIFA+

13h - Moçambique x Guiné - FIFA+

Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF

21h - Nicarágua x Haiti - GOAT (YouTube)

23h - Honduras x Costa Rica - GOAT (YouTube)

