Jogos hoje (08/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias compõem programação do dia.

Jogos de hoje (08/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



19h - Atlético-MG x Sport - Premiere

21h - Mirassol x Fluminense - Premiere

Jogos de hoje (08/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Cuiabá x Novorizontino - Disney+

19h - Operário-PR x Athletic Club - Disney+

21h - Avaí x Volta Redonda - ESPN e Disney+

21h30min - América-MG x Vila Nova - Disney+

Jogos de hoje (08/10/2025) da Champions League Feminina

13h45min - Twente x Chelsea - ESPN 2 e Disney+

13h45min - Real Madrid x Roma - Disney+

16h - Man. United x Valerenga - Disney+

16h - St. Polten x Atletico Madrid - Disney+

16h - Wolfsburg x PSG - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (08/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

16h30min - Argentina x Nigéria - CazéTV

16h30min - Colômbia x África do Sul - FIFA+

20h - Japão x França - SporTV e CazéTV

20h - Paraguai x Noruega - FIFA+

Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias da África

10h - Ilhas Maurício x Camarões - CazéTV (YouTube)

10h - eSwatini x Angola - FIFA+

10h - Etiópia x Guiné-Bissau - FIFA+

10h - Líbia x Cabo Verde - FIFA+

13h - Chade x Mali - FIFA+

13h - Comores x Madagascar - FIFA+

13h - Serra Leoa x Burkina Faso - FIFA+

13h - Djibouti x Egito - FIFA+

13h - Rep. Centro-Africana x Gana - FIFA+

16h - Níger x Congo - FIFA+

16h - Tanzânia x Zâmbia - FIFA+

Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias da Ásia

12h - Omã x Catar - ESPN 4 e Disney+

14h15min - Indonésia x Arábia Saudita - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (08/10/2025) da MLS

23h30min - LAFC x Toronto FC - Apple TV+



