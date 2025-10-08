Jogos hoje (08/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (08/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (08/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (08/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Atlético-MG x Sport - Premiere
- 21h - Mirassol x Fluminense - Premiere
Jogos de hoje (08/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Cuiabá x Novorizontino - Disney+
- 19h - Operário-PR x Athletic Club - Disney+
- 21h - Avaí x Volta Redonda - ESPN e Disney+
- 21h30min - América-MG x Vila Nova - Disney+
Jogos de hoje (08/10/2025) da Champions League Feminina
- 13h45min - Twente x Chelsea - ESPN 2 e Disney+
- 13h45min - Real Madrid x Roma - Disney+
- 16h - Man. United x Valerenga - Disney+
- 16h - St. Polten x Atletico Madrid - Disney+
- 16h - Wolfsburg x PSG - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (08/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 16h30min - Argentina x Nigéria - CazéTV
- 16h30min - Colômbia x África do Sul - FIFA+
- 20h - Japão x França - SporTV e CazéTV
- 20h - Paraguai x Noruega - FIFA+
Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias da África
- 10h - Ilhas Maurício x Camarões - CazéTV (YouTube)
- 10h - eSwatini x Angola - FIFA+
- 10h - Etiópia x Guiné-Bissau - FIFA+
- 10h - Líbia x Cabo Verde - FIFA+
- 13h - Chade x Mali - FIFA+
- 13h - Comores x Madagascar - FIFA+
- 13h - Serra Leoa x Burkina Faso - FIFA+
- 13h - Djibouti x Egito - FIFA+
- 13h - Rep. Centro-Africana x Gana - FIFA+
- 16h - Níger x Congo - FIFA+
- 16h - Tanzânia x Zâmbia - FIFA+
Jogos de hoje (08/10/2025) das Eliminatórias da Ásia
- 12h - Omã x Catar - ESPN 4 e Disney+
- 14h15min - Indonésia x Arábia Saudita - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (08/10/2025) da MLS
- 23h30min - LAFC x Toronto FC - Apple TV+
