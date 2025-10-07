Jogos hoje (07/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (07/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025 (07/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (07/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



20h - Amazonas x Criciúma - Disney+

21h30min - Goiás x CRB - Disney+

21h35min - Botafogo-SP x Paysandu - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (07/10/2025) da Champions League Feminina



13h45min - Juventus x Benfica - Disney+

16h - Barcelona x Bayern München - Disney+

16h - Arsenal x Lyon - Disney+

16h - Paris FC x Leuven - Disney+

Jogos de hoje (07/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20



16h30min - Ucrânia x Espanha - SporTV e CazéTV (YouTube)

20h - Chile x México - SporTV 3 e CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (07/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17



19h - Athletico-PR x Atlético-MG - SporTV

21h30min - Palmeiras x Grêmio - SporTV

