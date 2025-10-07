Jogos hoje (07/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (07/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025 (07/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (07/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 20h - Amazonas x Criciúma - Disney+
- 21h30min - Goiás x CRB - Disney+
- 21h35min - Botafogo-SP x Paysandu - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (07/10/2025) da Champions League Feminina
- 13h45min - Juventus x Benfica - Disney+
- 16h - Barcelona x Bayern München - Disney+
- 16h - Arsenal x Lyon - Disney+
- 16h - Paris FC x Leuven - Disney+
Jogos de hoje (07/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 16h30min - Ucrânia x Espanha - SporTV e CazéTV (YouTube)
- 20h - Chile x México - SporTV 3 e CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (07/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 19h - Athletico-PR x Atlético-MG - SporTV
- 21h30min - Palmeiras x Grêmio - SporTV
Jogos de hoje (07/10/2025) da Copa Maria Bonita
15h30min - Atletico-PI x Bahia - GOAT (YouTube)