Jogos hoje (07/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (07/10/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025 (07/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (07/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 20h - Amazonas x Criciúma - Disney+
  • 21h30min - Goiás x CRB - Disney+
  • 21h35min - Botafogo-SP x Paysandu - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (07/10/2025) da Champions League Feminina

  • 13h45min - Juventus x Benfica - Disney+
  • 16h - Barcelona x Bayern München - Disney+
  • 16h - Arsenal x Lyon - Disney+
  • 16h - Paris FC x Leuven - Disney+

Jogos de hoje (07/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 16h30min - Ucrânia x Espanha - SporTV e CazéTV (YouTube)
  • 20h - Chile x México - SporTV 3 e CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (07/10/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 19h - Athletico-PR x Atlético-MG - SporTV
  • 21h30min - Palmeiras x Grêmio - SporTV

Jogos de hoje (07/10/2025) da Copa Maria Bonita

  • 15h30min - Atletico-PI x Bahia - GOAT (YouTube)

