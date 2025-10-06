Jogos hoje (06/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (06/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (06/10/2025) da Copa Maria Bonita

15h30min – ABC x Sport GOAT (YouTube)



19h30min – Fortaleza x Confiança GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (06/10/2025) da Libertadores Feminina

16h – San Lorenzo x Olimpia GOAT (YouTube)



16h – Deportivo Cali x Nacional-URU GOAT (YouTube)



20h – São Paulo x Colo-Colo GOAT (YouTube) e CazéTV



20h – Libertad x Univ. de Chile GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (06/10/2025) do Campeonato Argentino

19h – Dep. Riestra x Vélez Sarsfield - Disney+



21h – Racing x Ind. Rivadavia - ESPN e Disney+

