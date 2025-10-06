Jogos hoje (06/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (06/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (06/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (06/10/2025) da Copa Maria Bonita
- 15h30min – ABC x Sport GOAT (YouTube)
- 19h30min – Fortaleza x Confiança GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (06/10/2025) da Libertadores Feminina
- 16h – San Lorenzo x Olimpia GOAT (YouTube)
- 16h – Deportivo Cali x Nacional-URU GOAT (YouTube)
- 20h – São Paulo x Colo-Colo GOAT (YouTube) e CazéTV
- 20h – Libertad x Univ. de Chile GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (06/10/2025) do Campeonato Argentino
- 19h – Dep. Riestra x Vélez Sarsfield - Disney+
- 21h – Racing x Ind. Rivadavia - ESPN e Disney+
