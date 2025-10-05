Jogos hoje (05/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (05/10/25)

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

16h - São Paulo x Palmeiras - Globo, Premiere e GE TV

16h - Vasco da Gama x Vitória - Globo e Premiere

18h30min - Bahia x Flamengo - Premiere

18h30min - Juventude x Fortaleza - Premiere

20h30min - Cruzeiro x Sport - SporTV e Premiere

20h30min - Ceará x Santos - Prime Video

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

16h - Operário-PR x Remo - SportyNet e Disney+

20h30min - Atlético-GO x Athletico-PR - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN e Disney+

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

16h30min - Floresta x Londrina - SportyNet e DAZN

19h00min - São Bernardo FC x Caxias - SportyNet e DAZN



Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Inglês

10h - Wolverhampton x Brighton - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

10h - Newcastle x N. Forest - ESPN e Disney+

10h - Aston Villa x Burnley - ESPN 4 e Disney+

10h - Everton x Crystal Palace - Disney+

12h30min - Brentford x Manchester City - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Espanhol

11h15min - Sevilla x Barcelona - Disney+

13h00min - Real Sociedad x Rayo Vallecano - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

13h30min - Espanyol x Bétis - ESPN 3 e Disney+ (Padrão)

16h - Celta de Vigo x Atlético Madrid - Disney+

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Alemão

10h30min - Stuttgart x Heidenheim - SportyNet e GOAT (YouTube)

12h30min - Hamburgo x Mainz 05 - SportyNet e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Italiano

07h30min - Udinese x Cagliari - Disney+

10h - Fiorentina x Roma - XSports e Disney+

10h - Bologna x Pisa - Disney+

13h - Napoli x Genoa - CazéTV e Disney+

15h45min - Juventus x Milan - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Francês

10h - Lyon x Toulouse - CazéTV

15h45min - Lille x PSG - CazéTV

Jogos de hoje (05/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

17h - Nova Caledônia x França - CazéTV

20h - Nigéria x Colômbia - CazéTV

Jogos de hoje (05/10/2025) do Campeonato Argentino

19h - Boca Juniors x Newell's Old Boys - ESPN 4 e Disney+

21h15min - Rosario Central x River Plate - ESPN 4 e Disney+

