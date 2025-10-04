Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (04/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (04/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 18h30min - Fluminense x Atlético-MG - Record, Premiere, CazéTV (YouTube)
  • 18h30min - Internacional x Botafogo - Premiere
  • 18h30min - RB Bragantino x Grêmio - Premiere
  • 21h - Corinthians x Mirassol - SporTV, Premiere

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Chapecoense x Novorizontino - ESPN 4, Disney+
  • 18h30min - Volta Redonda x Goiás - Disney+
  • 20h30min - Ferroviária x América-MG - Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Guarani x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)
  • 19h30min - Brusque x Ponte Preta -  SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Barra-SC x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Inglês

  • 08h30min - Leeds x Tottenham - Disney+
  • 08h30min - Hull City x Sheffield United - XSports, Disney+
  • 11h - Arsenal x West Ham - ESPN, Disney+
  • 11h - Man. United x Sunderland - XSports, Disney+
  • 13h30min - Chelsea x Liverpool - ESPN, Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Espanhol

  • 09h - Real Oviedo x Levante - Disney+
  • 11h15min - Girona x Valencia - ESPN 4, Disney+
  • 13h30min - Athletic Bilbao x Mallorca - ESPN 4, Disney+
  • 16h - Real Madrid x Villarreal - ESPN, Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Borussia Dortmund x RB Leipzig - GOAT (YouTube)
  • 10h30min - Bayer Leverkusen x Union Berlin - CazéTV
  • 13h30min - Eintracht Frankfurt x Bayern München - XSports, SporTV

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Italiano

  • 10h - Lazio x Torino - Disney+
  • 10h - Parma x Lecce - Disney+
  • 13h - Internazionale x Cremonese - ESPN 2, Disney+
  • 15h45min - Atalanta x Como - ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Francês

  • 12h - Metz x Olympique de Marseille - CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (04/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Espanha x Brasil - SporTV, CazéTV (YouTube)
  • 17h - México x Marrocos - FIFA+
  • 20h - Argentina x Itália - SporTV 2, CazéTV (YouTube)
  • 20h - Austrália x Cuba - FIFA+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Huracán x Banfield - ESPN 4, Disney+

