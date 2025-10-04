Jogos hoje (04/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (04/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

18h30min - Fluminense x Atlético-MG - Record, Premiere, CazéTV (YouTube)

18h30min - Internacional x Botafogo - Premiere

18h30min - RB Bragantino x Grêmio - Premiere

21h - Corinthians x Mirassol - SporTV, Premiere

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

16h - Chapecoense x Novorizontino - ESPN 4, Disney+

18h30min - Volta Redonda x Goiás - Disney+

20h30min - Ferroviária x América-MG - Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

17h - Guarani x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)

19h30min - Brusque x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

16h - Barra-SC x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)



Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Inglês

08h30min - Leeds x Tottenham - Disney+

08h30min - Hull City x Sheffield United - XSports, Disney+

11h - Arsenal x West Ham - ESPN, Disney+

11h - Man. United x Sunderland - XSports, Disney+

13h30min - Chelsea x Liverpool - ESPN, Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Espanhol

09h - Real Oviedo x Levante - Disney+

11h15min - Girona x Valencia - ESPN 4, Disney+

13h30min - Athletic Bilbao x Mallorca - ESPN 4, Disney+

16h - Real Madrid x Villarreal - ESPN, Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Alemão

10h30min - Borussia Dortmund x RB Leipzig - GOAT (YouTube)

10h30min - Bayer Leverkusen x Union Berlin - CazéTV

13h30min - Eintracht Frankfurt x Bayern München - XSports, SporTV

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Italiano

10h - Lazio x Torino - Disney+

10h - Parma x Lecce - Disney+

13h - Internazionale x Cremonese - ESPN 2, Disney+

15h45min - Atalanta x Como - ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Francês

12h - Metz x Olympique de Marseille - CazéTV (YouTube)



Jogos de hoje (04/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

17h - Espanha x Brasil - SporTV, CazéTV (YouTube)

17h - México x Marrocos - FIFA+

20h - Argentina x Itália - SporTV 2, CazéTV (YouTube)

20h - Austrália x Cuba - FIFA+

Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Argentino

19h - Huracán x Banfield - ESPN 4, Disney+

