Jogos hoje (04/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (04/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 18h30min - Fluminense x Atlético-MG - Record, Premiere, CazéTV (YouTube)
- 18h30min - Internacional x Botafogo - Premiere
- 18h30min - RB Bragantino x Grêmio - Premiere
- 21h - Corinthians x Mirassol - SporTV, Premiere
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Chapecoense x Novorizontino - ESPN 4, Disney+
- 18h30min - Volta Redonda x Goiás - Disney+
- 20h30min - Ferroviária x América-MG - Disney+
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Guarani x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)
- 19h30min - Brusque x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Barra-SC x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Inglês
- 08h30min - Leeds x Tottenham - Disney+
- 08h30min - Hull City x Sheffield United - XSports, Disney+
- 11h - Arsenal x West Ham - ESPN, Disney+
- 11h - Man. United x Sunderland - XSports, Disney+
- 13h30min - Chelsea x Liverpool - ESPN, Disney+
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Real Oviedo x Levante - Disney+
- 11h15min - Girona x Valencia - ESPN 4, Disney+
- 13h30min - Athletic Bilbao x Mallorca - ESPN 4, Disney+
- 16h - Real Madrid x Villarreal - ESPN, Disney+
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Borussia Dortmund x RB Leipzig - GOAT (YouTube)
- 10h30min - Bayer Leverkusen x Union Berlin - CazéTV
- 13h30min - Eintracht Frankfurt x Bayern München - XSports, SporTV
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Italiano
- 10h - Lazio x Torino - Disney+
- 10h - Parma x Lecce - Disney+
- 13h - Internazionale x Cremonese - ESPN 2, Disney+
- 15h45min - Atalanta x Como - ESPN 2, Disney+
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Francês
- 12h - Metz x Olympique de Marseille - CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (04/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Espanha x Brasil - SporTV, CazéTV (YouTube)
- 17h - México x Marrocos - FIFA+
- 20h - Argentina x Itália - SporTV 2, CazéTV (YouTube)
- 20h - Austrália x Cuba - FIFA+
Jogos de hoje (04/10/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Huracán x Banfield - ESPN 4, Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente