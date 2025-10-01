Jogos hoje (1º/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (1º/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (1º/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (1º/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (1º/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Palmeiras x Vasco - Premiere
- 19h - Sport x Fluminense - Premiere
- 19h - Mirassol x RB Bragantino - Premiere
- 19h30min - Internacional x Corinthians - Prime Video
- 21h30min - Botafogo x Bahia - Globo e Premiere
- 21h30min - Santos x Grêmio - Globo, Premiere e GE TV
Jogos de hoje (1º/10/2025) da UEFA Champions League
- 13h45min - Saint-Gilloise x Newcastle - TNT e HBO Max
- 13h45min - Qarabag x Copenhagen - Space e HBO Max
- 16h - Barcelona x PSG - TNT e HBO Max
- 16h - Monaco x Manchester City - Space e HBO Max
- 16h - Arsenal x Olympiacos - HBO Max
- 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - HBO Max
- 16h - Bayer Leverkusen x PSV - HBO Max
- 16h - Villarreal x Juventus - HBO Max
- 16h - Napoli x Sporting - HBO Max
Jogos de hoje (1º/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Espanha x México - SporTV e CazéTV
- 17h - Itália x Cuba - FIFA+
- 20h - Brasil x Marrocos - SporTV e CazéTV
- 20h - Argentina x Austrália - FIFA+
Jogos de hoje (1º/10/2025) da Champions League da Ásia
- 09h15min - Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai - Disney+
- 15h15min - Al Zawraa x Al-Nassr - ESPN 4 e Disney+
