Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (1º/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (1º/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (1º/10/25)
Atualizado às Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (1º/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (1º/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h - Palmeiras x Vasco - Premiere
  • 19h - Sport x Fluminense - Premiere
  • 19h - Mirassol x RB Bragantino - Premiere
  • 19h30min - Internacional x Corinthians - Prime Video
  • 21h30min - Botafogo x Bahia - Globo e Premiere
  • 21h30min - Santos x Grêmio - Globo, Premiere e GE TV

Jogos de hoje (1º/10/2025) da UEFA Champions League

  • 13h45min - Saint-Gilloise x Newcastle - TNT e HBO Max
  • 13h45min - Qarabag x Copenhagen - Space e HBO Max
  • 16h - Barcelona x PSG - TNT e HBO Max
  • 16h - Monaco x Manchester City - Space e HBO Max
  • 16h - Arsenal x Olympiacos - HBO Max
  • 16h - Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - HBO Max
  • 16h - Bayer Leverkusen x PSV - HBO Max
  • 16h - Villarreal x Juventus - HBO Max
  • 16h - Napoli x Sporting - HBO Max

Jogos de hoje (1º/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Espanha x México - SporTV e CazéTV 
  • 17h - Itália x Cuba - FIFA+
  • 20h - Brasil x Marrocos - SporTV e CazéTV 
  • 20h - Argentina x Austrália - FIFA+

Jogos de hoje (1º/10/2025) da Champions League da Ásia

  • 09h15min - Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai - Disney+
  • 15h15min - Al Zawraa x Al-Nassr - ESPN 4 e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar