Jogos hoje (02/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (02/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Vitória x Ceará - Premiere
- 19h30min - Fortaleza x São Paulo - Record, Premiere e CazéTV (20h30min - Flamengo x Cruzeiro - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (02/10/2025) da UEFA Europa League
- 13h45min - Roma x Lille - CazéTV (YouTube)
- 13h45min - Ludogorets x Betis - CazéTV (YouTube)
- 16h - Porto x Estrela Vermelha - CazéTV (YouTube)
- 16h - Feyenoord x Aston Villa - CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (02/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Paysandu x Cuiabá - ESPN 4 e Disney+
- 21h30min - Vila Nova x Criciúma - Disney+
Jogos de hoje (02/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Colômbia x Noruega - FIFA+
- 17h - Estados Unidos x França - CazéTV (YouTube)
- 20h - África do Sul x Nova Caledônia - FIFA+
- 20h - Nigéria x Arábia Saudita - FIFA+
Jogos de hoje (02/10/2025) da Copa Maria Bonita
- 09h15min - Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai - Disney+
- 15h15min - Al Zawraa x Al-Nassr - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (02/10/2025) da Libertadores Feminina
- 16h - Corinthians x Independiente del Valle - XSports e GOAT (YouTube)
- 16h - Boca Juniors x Alianza Lima - GOAT (YouTube)
- 20h - Boca Juniors x Alianza Lima - XSports e GOAT (YouTube)
- 20h - Always Ready x Santa Fe - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (02/10/2025) da Copa Argentina
- 18h - Racing x River Plate - XSports e XSports (YouTube)
