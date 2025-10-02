Jogos hoje (02/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (02/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (02/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h - Vitória x Ceará - Premiere



19h30min - Fortaleza x São Paulo - Record, Premiere e CazéTV (20h30min - Flamengo x Cruzeiro - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (02/10/2025) da UEFA Europa League

13h45min - Roma x Lille - CazéTV (YouTube)



13h45min - Ludogorets x Betis - CazéTV (YouTube)



16h - Porto x Estrela Vermelha - CazéTV (YouTube)



16h - Feyenoord x Aston Villa - CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (02/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h - Paysandu x Cuiabá - ESPN 4 e Disney+



21h30min - Vila Nova x Criciúma - Disney+

Jogos de hoje (02/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

17h - Colômbia x Noruega - FIFA+



17h - Estados Unidos x França - CazéTV (YouTube)



20h - África do Sul x Nova Caledônia - FIFA+



20h - Nigéria x Arábia Saudita - FIFA+

Jogos de hoje (02/10/2025) da Copa Maria Bonita

09h15min - Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai - Disney+

15h15min - Al Zawraa x Al-Nassr - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (02/10/2025) da Libertadores Feminina

16h - Corinthians x Independiente del Valle - XSports e GOAT (YouTube)



16h - Boca Juniors x Alianza Lima - GOAT (YouTube)



20h - Boca Juniors x Alianza Lima - XSports e GOAT (YouTube)



20h - Always Ready x Santa Fe - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (02/10/2025) da Copa Argentina

18h - Racing x River Plate - XSports e XSports (YouTube)



