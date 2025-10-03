Jogos hoje (03/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (03/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (03/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Athletic Club x Amazonas - Disney+ (Premium)



21h30min - Coritiba x Botafogo-SP - Disney+ (Premium)



21h35min - CRB x Avaí - RedeTV!, YouTube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ (Padrão)

Jogos de hoje (03/10/2025) do Campeonato Inglês

16h - Bournemouth x Fulham - ESPN e Disney+ (Padrão)

Jogos de hoje (03/10/2025) do Campeonato Espanhol



16h - Osasuna x Getafe - Disney+ (Premium)

Jogos de hoje (03/10/2025) do Campeonato Alemão



15h30min - Hoffenheim x Köln - SporTV e XSports

Jogos de hoje (03/10/2025) do Campeonato Italiano



15h45min - Hellas Verona x Sassuolo - Disney+



Jogos de hoje (03/10/2025) da Copa do Mundo Sub-20

17h - Ucrânia x Paraguai - CazéTV (YouTube)

17h - Panamá x Coreia do Sul - FIFA+

20h - Egito x Chile - CazéTV (YouTube)

20h - Nova Zelândia x Japão - FIFA+

Jogos de hoje (03/10/2025) da Copa Maria Bonita

15h30min - CRB x Atlético-PI - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (03/10/2025) da Libertadores Feminina

16h - Colo-Colo x Olimpia - GOAT (YouTube)



16h - Deportivo Cali x Libertad Limpeño - GOAT (YouTube)



20h - São Paulo x San Lorenzo - XSports, SporTV e GOAT (YouTube)



20h - Nacional-URU x Universidad de Chile - GOAT (YouTube)

