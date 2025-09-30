Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (30/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (30/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (30/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 30 de setembro de 2025 (30/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (30/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 21h30min - Atlético-MG x Juventude - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (30/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 21h35min - Goiás x Atlético-GO - RedeTV!, YT (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Jogos de hoje (30/09/2025) da UEFA Champions League

  • 13h45min - Kairat Almaty x Real Madrid - TNT e HBO Max
  • 13h45min - Atalanta x Club Brugge - Space e HBO Max
  • 16h - Chelsea x Benfica - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Galatasaray x Liverpool - Space e HBO Max
  • 16h - Bodo/Glimt x Tottenham - HBO Max
  • 16h - Atlético Madrid x E. Frankfurt - HBO Max
  • 16h - Pafos x Bayern München - HBO Max
  • 16h - Internazionale x Slavia Praga - HBO Max
  • 16h - O. Marseille x Ajax - HBO Max

Jogos de hoje (30/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Egito x Nova Zelândia - FIFA+
  • 17h - Panamá x Ucrânia - CazéTV (YouTube)
  • 20h - Chile x Japão - FIFA+
  • 20h - Coreia do Sul x Paraguai - FIFA+

Jogos de hoje (30/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Palmeiras x Vasco da Gama - SporTV
  • 15h - Athletico-PR x Fluminense - Athletico (YouTube)
  • 17h30min - Flamengo x Atlético-MG - SporTV
  • 19h - RB Bragantino x Grêmio - Bragantino TV (YouTube)

Jogos de hoje (30/09/2025) da Champions League da Ásia

  • 15h15min - Al-Ittihad x Al-Ahli Dubai - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (30/09/2025) da MLS

  • 20h30min - Inter Miami x Chicago Fire - Apple TV+

