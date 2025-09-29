Jogos hoje (29/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (29/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (29/09/25)
Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 20h - São Paulo x Ceará - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
19h - América-MG x Volta Redonda - Disney+
19h30min - Avaí x Coritiba - Disney+
21h30min - Amazonas x Chapecoense - Disney+
Jogos de hoje (28/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Marrocos x Espanha - CazéTV
- 17h - Itália x Austrália - FIFA+
- 20h - Brasil x México - SporTV2 e CazéTV
- 20h - Cuba x Argentina - FIFA+
Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Inglês
- 16h - Everton x West Ham - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Espanhol
16h - Valencia x Real Oviedo - XSports e Disney+
Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Italiano
13h30min - Parma x Torino - Disney+
15h45min - Genoa x Lazio - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Argentino
20h - Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán - Disney+