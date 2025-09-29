Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (29/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (29/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (29/09/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 (29/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 20h - São Paulo x Ceará - SporTV e  Premiere

Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - América-MG x Volta Redonda - Disney+

  • 19h30min - Avaí x Coritiba - Disney+

  • 21h30min - Amazonas x Chapecoense - Disney+ 

    • Jogos de hoje (28/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20

    • 17h - Marrocos x Espanha - CazéTV
    • 17h - Itália x Austrália - FIFA+
    • 20h - Brasil x México - SporTV2 e CazéTV
    • 20h - Cuba x Argentina - FIFA+

    Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Inglês

    • 16h - Everton x West Ham - ESPN e Disney+

    Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Espanhol 

    • 16h - Valencia x Real Oviedo - XSports e Disney+ 

    Jogos de hoje (29/09/2025) do Campeonato Italiano

    • 13h30min - Parma x Torino - Disney+ 

  • 15h45min - Genoa x Lazio - ESPN 4 e Disney+ 

    • Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Argentino

    • 20h - Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán - Disney+ 

    Leia mais sobre futebol:

    Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

    Jogos de futebol anteriores:

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar