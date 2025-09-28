Jogos hoje (28/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (28/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



11h - Grêmio x Vitória - Premiere

16h - Bahia x Palmeiras - Globo, GE TV e Premiere

16h - Fluminense x Botafogo - Globo e Premiere

18h30min - RB Bragantino x Santos - SporTV e Premiere

20h30min - Corinthians x Flamengo - Record, Cazé TV e Premiere

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Criciúma x Paysandu - Disney+



16h - Novorizontino x Vila Nova Disney+

18h - Remo x CRB - RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)



18h30min - Botafogo-SP x Ferroviária - Disney+



20h30min - Cuiabá x Athletic Club - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

16h30min - São Bernardo FC x Floresta - SportyNet e DAZN

19h - Caxias x Londrina - SportyNet e DAZN

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro de Futsal



11h - Vasco x Ceará - TV O POVO e Esportes O POVO (YouTube)



11h - São João do Jaguaribe x Passo Fundo - Esportes O POVO (YouTube)

Jogos de hoje (28/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20



17h - Marrocos x Espanha - CazéTV



17h - Itália x Austrália - FIFA+

20h - Brasil x México - SporTV2 e CazéTV



20h - Cuba x Argentina - FIFA+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Inglês



10h - Aston Villa x Fulham - XSports e Disney+



12h30min - Newcastle x Arsenal - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Alemão



10h30min - Freiubrg x Hoffenheim - GOAT (YouTube)



12h30min - FC Koln x Stuttgart - Rede TV

14h30min - Union Berlim x Hamburgo - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Espanhol

09h - Rayo Vallecano x Sevilla -Disney+

11h15min - Elche x Celta de Vigo - Disney+

13h30min - Barcelona x Real Sociedad - Disney+

16h - Real Betis x Osasuna - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Italiano



10h - Como x Cremonese - Disney+

13h - Juventus x Atalanta - Cazé TV e Disney+

15h45min - Cagliari x Internazionale - XSports e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Francês



16h05min - PSG x Auxerre - Cazé TV



Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Argentino

19h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: