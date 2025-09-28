Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (28/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (28/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (28/09/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 11h - Grêmio x Vitória - Premiere
  • 16h - Bahia x Palmeiras - Globo, GE TV e  Premiere 
  • 16h - Fluminense x Botafogo - Globo e Premiere
  • 18h30min - RB Bragantino x Santos - SporTV e Premiere
  • 20h30min - Corinthians x Flamengo - Record, Cazé TV e  Premiere

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Criciúma x Paysandu - Disney+ 
  • 16h - Novorizontino x Vila Nova Disney+
  • 18h - Remo x CRB - RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 18h30min - Botafogo-SP x Ferroviária - Disney+
  • 20h30min - Cuiabá x Athletic Club - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 16h30min - São Bernardo FC x Floresta - SportyNet e DAZN
  • 19h - Caxias x Londrina - SportyNet e DAZN

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro de Futsal

  • 11h - Vasco x Ceará - TV O POVO e Esportes O POVO (YouTube)
  • 11h - São João do Jaguaribe x Passo Fundo - Esportes O POVO (YouTube)

Jogos de hoje (28/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Marrocos x Espanha - CazéTV
  • 17h - Itália x Austrália - FIFA+
  • 20h - Brasil x México - SporTV2 e CazéTV
  • 20h - Cuba x Argentina - FIFA+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Inglês

  • 10h - Aston Villa x Fulham - XSports e Disney+
  • 12h30min - Newcastle x Arsenal - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Freiubrg x Hoffenheim - GOAT (YouTube)
  • 12h30min - FC Koln x Stuttgart - Rede TV 
  • 14h30min - Union Berlim x Hamburgo - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Espanhol 

  • 09h - Rayo Vallecano x Sevilla -Disney+
  • 11h15min - Elche x Celta de Vigo - Disney+
  • 13h30min - Barcelona x Real Sociedad - Disney+ 
  • 16h - Real Betis x Osasuna - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Italiano

  • 10h - Como x Cremonese - Disney+
  • 13h - Juventus x Atalanta - Cazé TV e Disney+
  • 15h45min - Cagliari x Internazionale - XSports e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Francês

  • 16h05min - PSG x Auxerre - Cazé TV

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar