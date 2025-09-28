Jogos hoje (28/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (28/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (28/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 11h - Grêmio x Vitória - Premiere
- 16h - Bahia x Palmeiras - Globo, GE TV e Premiere
- 16h - Fluminense x Botafogo - Globo e Premiere
- 18h30min - RB Bragantino x Santos - SporTV e Premiere
- 20h30min - Corinthians x Flamengo - Record, Cazé TV e Premiere
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Criciúma x Paysandu - Disney+
- 16h - Novorizontino x Vila Nova Disney+
- 18h - Remo x CRB - RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min - Botafogo-SP x Ferroviária - Disney+
- 20h30min - Cuiabá x Athletic Club - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 16h30min - São Bernardo FC x Floresta - SportyNet e DAZN
- 19h - Caxias x Londrina - SportyNet e DAZN
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Brasileiro de Futsal
- 11h - Vasco x Ceará - TV O POVO e Esportes O POVO (YouTube)
- 11h - São João do Jaguaribe x Passo Fundo - Esportes O POVO (YouTube)
Jogos de hoje (28/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Marrocos x Espanha - CazéTV
- 17h - Itália x Austrália - FIFA+
- 20h - Brasil x México - SporTV2 e CazéTV
- 20h - Cuba x Argentina - FIFA+
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Inglês
- 10h - Aston Villa x Fulham - XSports e Disney+
- 12h30min - Newcastle x Arsenal - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Freiubrg x Hoffenheim - GOAT (YouTube)
- 12h30min - FC Koln x Stuttgart - Rede TV
- 14h30min - Union Berlim x Hamburgo - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Rayo Vallecano x Sevilla -Disney+
- 11h15min - Elche x Celta de Vigo - Disney+
- 13h30min - Barcelona x Real Sociedad - Disney+
- 16h - Real Betis x Osasuna - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (28/09/2025) do Campeonato Italiano
- 10h - Como x Cremonese - Disney+
- 13h - Juventus x Atalanta - Cazé TV e Disney+
- 15h45min - Cagliari x Internazionale - XSports e Disney+
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Francês
- 16h05min - PSG x Auxerre - Cazé TV
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente