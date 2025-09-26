Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (26/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (26/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). Jogos da Série A e da Libertadores compõem programação do dia.

Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h35min - Al-Hazem x Al-Ahli - BandSports  e GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Ittihad x Al-Nassr - SporTV2 e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Alemão

  • 15h30min - Bayern de Munique x Werder Bremen - XSports, SporTV e Cazé TV

Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Espanhol 

  • 16h - Espanyol x Girona - ESPN2 e Disney+

Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Platense x São Martin - Disney+
  • 21h15min - Central Cordoba x Tigre - Disney+

