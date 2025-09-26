Jogos hoje (26/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (26/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (26/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/25). Jogos da Série A e da Libertadores compõem programação do dia.
Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h35min - Al-Hazem x Al-Ahli - BandSports e GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Ittihad x Al-Nassr - SporTV2 e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Alemão
- 15h30min - Bayern de Munique x Werder Bremen - XSports, SporTV e Cazé TV
Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 16h - Espanyol x Girona - ESPN2 e Disney+
Jogos de hoje (26/09/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Platense x São Martin - Disney+
- 21h15min - Central Cordoba x Tigre - Disney+