Jogos hoje (24/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (24/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (24/09/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). Jogos da Série A e da Libertadores compõem programação do dia.

Jogos de hoje (24/09/2025) da Copa Libertadores

  • 21h30min - Palmeiras x River Plate - Globo, GE TV, ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/09/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h - Atlético-MG x Bolívar - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Once Caldas x Independiente Del Valle - ESPN2 e Disney+

Jogos de hoje (24/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h30min - Vasco x Bahia - PrimeVideo
  • 19h30min - Grêmio x Botafogo - Premiere

Jogos de hoje (24/09/2025) da Europa League

  • 13h45min - PAOK x Macabbi Tel-Aviv - Cazé TV
  • 16h - Real Betis x Nottingham Forest - Cazé TV
  • 16h - Nice x Roma - Cazé TV

Jogos de hoje (24/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Athletic Club x Athletico-PR - Disney+
  • 19h - Vila Nova x Cuiabá - Disney+
  • 19h - CRB x Botafogo-SP - Disney+
  • 20h - Opérario-PR x Amazonas - Disney+
  • 21h30min - Volta Redonda x Remo - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (24/09/2025) da Copa da Liga Inglesa

  • 15h45min - Huddersfield x Manchester City - ESPN e Disney+
  • 15h45min - Newcastle x Bradford City - ESPN2 e Disney+
  • 15h45min - Tottenham x Doncaster - Disney+
  • 16h - Port Vale x Arsenal - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (24/09/2025) do Campeonato Espanhol 

  • 14h - Getafe x Alavés - Disney+
  • 16h30min - Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - XSports e Disney+
  • 16h30min - Real Sociedad x Mallorca - Disney+

Jogos de hoje (24/09/2025) da Copa Itália

  • 12h - Parma x Spezia - SportyNet (YouTube)
  • 13h30min - Hellas Verona x Venezia - SportyNet (YouTube)
  • 16h - Como x Sassuolo - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (24/09/2025) do Copa do Brasil Feminina

  • 15h30min - RB Bragantino x Bahia - SporTV
  • 18h - São Paulo x Corinthians - SporTV

Jogos de hoje (24/09/2025) da MLS

  • 20h30min - New York City x Inter Miami - AppleTV+

