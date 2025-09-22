Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (22/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (22/09/25)
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 22 de setembro de 2025 (22/09/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Inglês da 2ª divisão

  • 11h - Milwall x Watford - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Espanhol da 2ª divisão

  • 15h30min - Burgos x Granada - Disney+

Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Italiano

  • 15h45min - Napoli x Pisa - Disney+

Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Francês

  • 15h - Olympique de Marseille x PSG - CazéTV

Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Português

  • 16h15min - Sporting x Moreirense - XSports e Disney+

