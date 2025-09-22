Jogos hoje (22/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (22/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (22/09/25)
Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Inglês da 2ª divisão
- 11h - Milwall x Watford - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Espanhol da 2ª divisão
- 15h30min - Burgos x Granada - Disney+
Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Italiano
- 15h45min - Napoli x Pisa - Disney+
Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Francês
- 15h - Olympique de Marseille x PSG - CazéTV
Jogos de hoje (22/09/2025) do Campeonato Português
- 16h15min - Sporting x Moreirense - XSports e Disney+