Jogos hoje (21/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (21/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (21/09/25)
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Mirassol x Juventude - Premiere
- 17h30min - Flamengo x Vasco - Globo, GE TV e Premiere
- 17h30min - Sport x Corinthians - Globo e Premiere
- 17h30min - Grêmio x Internacional - Globo e Premiere
- 20h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Record, CazéTV e Premiere
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - América-MG x Coritiba - SportNet, Kwai e Disney+
- 16h - Criciúma x CRB - Disney+
- 19h - Athletico-PR x Vila Nova - Disney+
- 20h30min - Cuiabá x Chapecoense - Rede TV, ESPN4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 16h30min - Floresta x São Bernardo - SportyNet+ e DAZN (YouTube)
- 19h - Guarani x Brusque - SportyNet+ e DAZN (YouTube)
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Inglês
- 10h - Bournemouth x Newcastle - XSports e Disney+
- 10h - Sunderland x Newcastle - ESPN e Disney+
- 12h30min - Arsenal x Manchester City - ESPN e Disney+
- 11h - West Ham x Crystal Palace - Disney+
- 11h - Burnley x Nottingham Forres - Disney+
- 13h30min - Manchester United x Chelsea - Disney+
- 16h - Fulham x Brentord - Disney+
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Rayo Vallecano x Celta de Vigo - Disney+
- 11h15min - Mallorca x Atlético de Madrid - ESPN4 e Disney+
- 13h30min - Elche x Real Oviedo - Disney+
- 16h - Barcelona x Getafe - Disney+
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - GOAT (YouTube)
- 12h30min - Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach - Rede TV e GOAT (YouTube)
- 14h30min - Borussia Dortmund x Wolfsburg - XSports e Cazé TV
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Italiano
- 07h30min - Lazio x Roma - XSports e Disney+
- 10h - Torino x Atalanta - Disney+
- 10h - Cremonese x Parma - Disney+
- 13h - Fiorentina x Como - Disney+
- 15h45min - Internazionale x Sassuolo - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Francês
- 12h15min - Monaco x Metz - CazéTV
- 15h45min - Olympique de Marsillie x PSG - CazéTV
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Holandês
- 09h30min - PSV x Ajax - ESPN3 e Disney+
Jogos de hoje (21/09/2025) do Campeonato Argentino
- 14h30min - Independiente x San Lorenzo - Disney+
- 21h15min - Boca Juniors x Central Córdoba - ESPN3 e Disney+
Jogos de hoje (21/09/2025) da MLS
- 20h - Austin FC x Seattle Sounders - HBO, HBO Max e Apple TV+