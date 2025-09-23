Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (23/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (23/09/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025 (23/09/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (23/09/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - Racing x Vélez Sarsfield - Paramount+

Jogos de hoje (23/09/2025) da Copa Sul-Americana

  • 21h30min - Fluminense x Lanus - SBT e Paramount+

Jogos de hoje (23/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30min - Paysandu x Novorizontino - SportyNet+, ESPN, Disney+ e Kwaii
  • 21h35min - Ferroviária x Goiás - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (23/09/2025) da Copa da Liga Inglesa

  • 15h45min - Lincoln x Chelsea - ESPN2 e Disney+
  • 15h45min - Fulham x Cambridge United - Disney+
  • 16h - Liverpool x Southampton - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (23/09/2025) do Campeonato Espanhol 

  • 14h - Athletic Bilbao x Girona - ESPN4 e Disney+
  • 14h - Espanyol x Valencia - Disney+
  • 16h30min - Levante x Real Madrid - Disney+
  • 16h30min - Sevilla x Villareal - Disney+

Jogos de hoje (23/09/2025) da Copa Itália

  • 13h30min - Udinese x Palermo - SportyNet (YouTube)
  • 16h- Milan x Lecce - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (23/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Corinthians x Flamengo - Corinthians TV (YouTube)
  • 15h - Palmeiras x Cuiabá - TV Palmeiras (YouTube)
  • 15h - São Paulo x Bahia - São Paulo FC (YouTube)
  • 15h - Vasco x Atlético-MG - Vasco TV (YouTube)
  • 15h - Grêmio x Santos - Grêmio FBPA (YouTube)
  • 15h - Fluminense x Internacional - Fluminense FC (YouTube)
  • 15h - Ahtletico-PR x Botafogo - Athletico (YouTube)
  • 15h - Cruzeiro x RB Bragantino - TV Cruzeiro (YouTube)
  • 15h - Fortaleza x Juventude - TV Leão (YouTube)
  • 15h - Atlético-GO x América-MG - Dragão TV (YouTube)

Jogos de hoje (23/09/2025) do Copa Intercontinental da FIFA

  • 15h - Ah-Ahli x Pyramids - SporTV e Cazé TV

