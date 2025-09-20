Jogos hoje (20/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (20/09/25)
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Vitoria x Fluminense - Premiere
- 18h30min - Botafogo x Atlético-MG - Prime Video
- 18h30min - Ceará x Bahia - Premiere e O POVO (Narração em rádio)
- 21h - Palmeiras x Fortaleza - SporTV, Premiere e O POVO (Narração em rádio)
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Goiás x Paysandu - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min - Avaí x Ferroviário - Disney+
- 18h30min - Amazonas x Volta Redonda - Disney+
- 20h30min - Remo x Atlético-GO - Disney+
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Náutico x Ponte Preta - Band e SportyNet (YouTube)
- 19h30min - Londrina x Caxias do Sul - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Inter de Limeira x Barra - Metrópoles (YouTube)
- 19h30min - Santa Cruz x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h40min - Al-Najma x Al-Ittihad - Bandsports e GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Nassr x Al-Riyadh - Band, Bandsports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Inglês
- 08h30min - Liverpool x Everton - ESPN e Disney+
- 11h - Brighton x Tottenham - ESPN4 e Disney+
- 11h - Wolverhampton x Leeds - XSports e Disney+
- 11h - West Ham x Crystal Palace - Disney+
- 11h - Burnley x Nottingham Forres - Disney+
- 13h30min - Manchester United x Chelsea - Disney+
- 16h - Fulham x Brentord - Disney+
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Girona x Levante - Disney+
- 11h15min - Real Madrid x Espanyol - ESPN e Disney+
- 13h30min - Villareal x Osasua - ESPN4 e Disney+
- 13h30min - Alavés x Sevilla - Disney+
- 16h - Valência x Athletic Bilbao - XSports e Disney+
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Hoffenheim x Bayern de Munique - SporTV e Cazé TV
- 10h30min - Werder Bremen x Freiburg - GOAT (YouTube)
- 13h30min - RB Leipzig x Colônia - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Italiano
- 10h - Bologna x Genoa - Disney+
- 15h45min - Udinense x Milan - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Argentino
- 21h15min - Atlético Tucuman x River Plate - ESPN4 e Disney+