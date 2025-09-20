Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (20/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (20/09/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.

Leia mais

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Goiás x Paysandu - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 18h30min - Avaí x Ferroviário - Disney+
  • 18h30min - Amazonas x Volta Redonda - Disney+
  • 20h30min - Remo x Atlético-GO - Disney+

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Náutico x Ponte Preta - Band e SportyNet (YouTube)
  • 19h30min - Londrina x Caxias do Sul - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Inter de Limeira x Barra - Metrópoles (YouTube)
  • 19h30min - Santa Cruz x Maranhão - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h40min - Al-Najma x Al-Ittihad - Bandsports e GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Nassr x Al-Riyadh -  Band, Bandsports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Inglês

  • 08h30min - Liverpool x Everton - ESPN e Disney+
  • 11h - Brighton x Tottenham - ESPN4 e Disney+
  • 11h - Wolverhampton x Leeds - XSports e Disney+
  • 11h - West Ham x Crystal Palace - Disney+
  • 11h - Burnley x Nottingham Forres - Disney+
  • 13h30min - Manchester United x Chelsea - Disney+
  • 16h - Fulham x Brentord - Disney+

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Espanhol

  • 09h - Girona x Levante - Disney+
  • 11h15min - Real Madrid x Espanyol - ESPN e Disney+
  • 13h30min - Villareal x Osasua - ESPN4 e Disney+
  • 13h30min - Alavés x Sevilla - Disney+
  • 16h - Valência x Athletic Bilbao - XSports e Disney+

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Hoffenheim x Bayern de Munique - SporTV e Cazé TV
  • 10h30min - Werder Bremen x Freiburg - GOAT (YouTube)
  • 13h30min -  RB Leipzig x Colônia - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Italiano

  • 10h - Bologna x Genoa - Disney+
  • 15h45min - Udinense x Milan - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (20/09/2025) do Campeonato Argentino

  • 21h15min - Atlético Tucuman x River Plate - ESPN4 e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar