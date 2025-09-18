Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (18/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (18/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (18/09/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). Jogos da Libertadores e Champions League compõem programação do dia.

Leia mais

Jogos de hoje (18/09/2025) da Champions League

  • 13h45min - Copenhagen x Bayer Leverkusen - TNT e HBO Max
  • 13h45min - Club Brugge x Monaco - Space e HBO Max
  • 16h - Newcaslte x Barcelona - TNT e HBO Max
  • 16h - Sporting x Kairat Almaty- Space e HBO Max
  • 16h - Manchester City x Napoli- HBO Max
  • 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - HBO Max

Jogos de hoje (18/09/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - LDU x São Paulo - Paramount+
  • 21h30min - Flamengo x Estudiantes - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (18/09/2025) da Copa Sul-Americana

  • 21h30min - Alianza Lima x Universidade do Chile - Parmount+

Jogos de hoje (18/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Botafogo-SP x Operário - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (18/09/2025) do Copa do Brasil Feminina

  • 16h - Ferroviária x Vitória - NSports (YouTube)
  • 18h - Internacional x Fluminense - SporTV

Jogos de hoje (18/09/2025) da Youth League

  • 11h - Manchester City x Napoli - TNT Sports (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar