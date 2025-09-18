Jogos hoje (18/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (18/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (18/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). Jogos da Libertadores e Champions League compõem programação do dia.
Jogos de hoje (18/09/2025) da Champions League
- 13h45min - Copenhagen x Bayer Leverkusen - TNT e HBO Max
- 13h45min - Club Brugge x Monaco - Space e HBO Max
- 16h - Newcaslte x Barcelona - TNT e HBO Max
- 16h - Sporting x Kairat Almaty- Space e HBO Max
- 16h - Manchester City x Napoli- HBO Max
- 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - HBO Max
Jogos de hoje (18/09/2025) da Copa Libertadores
- 19h - LDU x São Paulo - Paramount+
- 21h30min - Flamengo x Estudiantes - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (18/09/2025) da Copa Sul-Americana
- 21h30min - Alianza Lima x Universidade do Chile - Parmount+
Jogos de hoje (18/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Botafogo-SP x Operário - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (18/09/2025) do Copa do Brasil Feminina
- 16h - Ferroviária x Vitória - NSports (YouTube)
- 18h - Internacional x Fluminense - SporTV
Jogos de hoje (18/09/2025) da Youth League
- 11h - Manchester City x Napoli - TNT Sports (YouTube)