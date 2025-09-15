Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (15/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (15/09/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (15/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série A

  • 20h - Bahia x Cruzeiro - SporTV e Cruzeiro

Jogos de hoje (15/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B

  • 19h - Ferroviária x Novorizontino - ESPN e Disney+
  • 21h30min - CRB x Amazonas - Disney+

Jogos de hoje (15/09/2025) da Champions League da Ásia

  • 13h - Al-Wahda x Al-Ittihad - ESPN4 e Disney+
  • 15h15min - Al-Ahli x Nasaf Qarshi - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (15/09/2025) do Campeonato Espanhol

  • 16h - Espanyol x Mallorca - Disney+

Jogos de hoje (15/09/2025) do Campeonato Italiano

  • 13h30min - Hellas Verona x Cremonese - ESPN3 e Disney+
  • 15h45min - Como x Genoa - XSports e CazéTV

