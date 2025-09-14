Jogos hoje (14/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (14/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (14/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série A
- 11h - RB Bragantino x Sport- Premiere
- 16h - Juventude x Flamengo - Prime Video
- 16h - Atlético-MG x Santos - Premiere
- 17h30min - São Paulo x Botafogo - Globo, SporTV, Premiere e GE TV
- 20h30min - Vasco x Ceará - SporTV, Premiere e O POVO (Narração em áudio)
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B
- 16h - Opérario-PR x Cuiabá - Disney+
- 18h30min - Athletic-MG x Botafogo-SP - Disney+
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série C
- 16h30min - Londrina x Floresta - SportyNet+ e DAZN
- 19h - Ponte Preta x Brusque - SportyNet+
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série D
- 16h - Maranhão x Santa Cruz - Metropóles (YouTube)
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 10h30min - Corinthians x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e SporTV
Jogos de hoje (14/09/2025) da Copa Intercontinental da FIFA
- 15h - Pyramids x Auckland City - SporTV e Cazé TV
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h50min - Damac x Neom - GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Nassr x Al-Khoolod - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Inglês
- 10h - Burnley x Liverpool - ESPN e Disney+
- 12h30min - Manchester City x Manchester United - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - St. Pauli x Ausburg - GOAT (YouTube)
- 12h30min - Monchengladbach x Werder Bremen - Rede TV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Celta de Vigo x Girona - Disney+
- 11h15min - Levante x Real Betis - Disney+
- 13h30min - Osasuna x Rayo Vallecano - Disney+
- 16h - Barcelona x Valencia - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Italiano
- 07h30min - Roma x Torino - XSports e Disney+
- 10h - Atalanta x Lecce - Disney+
- 10h - Pisa x Udinese - Disney+
- 13h - Sassuolo x Lazio - ESPN4 e Disney+
- 15h45min - Milan x Bologna - Disney+ e CazéTV
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Francês
- 10h - Lille x Tolouse - CazéTV
- 12h25 - PSG x Lens - Cazé TV
Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Estudiantes x River Plate - ESPN e Disney+
