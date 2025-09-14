Jogos hoje (14/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (14/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série A

11h - RB Bragantino x Sport- Premiere

16h - Juventude x Flamengo - Prime Video

16h - Atlético-MG x Santos - Premiere

17h30min - São Paulo x Botafogo - Globo, SporTV, Premiere e GE TV

20h30min - Vasco x Ceará - SporTV, Premiere e O POVO (Narração em áudio)

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B

16h - Opérario-PR x Cuiabá - Disney+

18h30min - Athletic-MG x Botafogo-SP - Disney+

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série C

16h30min - Londrina x Floresta - SportyNet+ e DAZN

19h - Ponte Preta x Brusque - SportyNet+

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série D

16h - Maranhão x Santa Cruz - Metropóles (YouTube)



Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino



10h30min - Corinthians x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e SporTV



Jogos de hoje (14/09/2025) da Copa Intercontinental da FIFA



15h - Pyramids x Auckland City - SporTV e Cazé TV

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Saudita



12h50min - Damac x Neom - GOAT (YouTube)



15h - Al-Nassr x Al-Khoolod - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Inglês

10h - Burnley x Liverpool - ESPN e Disney+

12h30min - Manchester City x Manchester United - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Alemão



10h30min - St. Pauli x Ausburg - GOAT (YouTube)



12h30min - Monchengladbach x Werder Bremen - Rede TV e GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Espanhol



09h - Celta de Vigo x Girona - Disney+



11h15min - Levante x Real Betis - Disney+

13h30min - Osasuna x Rayo Vallecano - Disney+

16h - Barcelona x Valencia - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Italiano

07h30min - Roma x Torino - XSports e Disney+

10h - Atalanta x Lecce - Disney+

10h - Pisa x Udinese - Disney+

13h - Sassuolo x Lazio - ESPN4 e Disney+

15h45min - Milan x Bologna - Disney+ e CazéTV

Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Francês



10h - Lille x Tolouse - CazéTV

12h25 - PSG x Lens - Cazé TV



Jogos de hoje (14/09/2025) do Campeonato Argentino

19h - Estudiantes x River Plate - ESPN e Disney+

