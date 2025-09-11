Jogos hoje (11/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (11/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (11/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). Jogos da Copa do Brasil compõem programação do dia.
Jogos de hoje (11/09/2025) da Copa do Brasil
- 19h30min - Atlético-MG x Cruzeiro - PrimeVideo
- 21h30min - Botafogo x Vasco - Globo, SporTV, GE TV, Premiere e Prime Video
Jogos de hoje (11/09/2025) do Campeonato Argentino
- 20h - Belgrano x San Martin - Disney+
