Jogos hoje (11/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (11/09/25)

Jogos de hoje (11/09/2025) da Copa do Brasil



19h30min - Atlético-MG x Cruzeiro - PrimeVideo



21h30min - Botafogo x Vasco - Globo, SporTV, GE TV, Premiere e Prime Video



Jogos de hoje (11/09/2025) do Campeonato Argentino

20h - Belgrano x San Martin - Disney+

