Jogos hoje (09/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (09/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.

Jogos de hoje (09/09/2025) das Eliminatórias Conmebol



20h - Equador x Argentina - SporTV2



20h30min - Bolívia x Brasil - Globo, SporTV e Cazé TV



20h30min - Veneza x Colombia - SporTV3

20h30min - Chile x Uruguai - SporTV4



20h30min - Peru x Paraguai - SporTV5

Jogos de hoje (09/09/2025) das Eliminatórias Uefa

13h - Amênia x Irlanda - ESPN4 e Disney+



13h - Azerbaijão x Ucrânia - SporTV3



15h45min - Servia x Inglaterra - Disney+



15h45min - Hungria x Portugal - SporTV



15h45min - França x Islândia - SporTV 2



15h45min - Noruega x Moldavia - ESPN4 e Disney+

15h45min - Albânia x Letônia - Disney+

15h45min - Bósnia x Áustria - Disney+



15h45min - Chipre x Romênia - Disney+



Jogos de hoje (10/09/2025) das Eliminatórias CAF

10h - Namíbia x São Tomé e Príncipe - Fifa+



10h - Quenya x Seychelles - Fifa+



10h - Serra Leoa x Etiópia - Fifa+



10h - Tanzânia x Níger - Fifa+



10h - Zimbábue x Ruanda - Fifa+



13h - África do Sul x Nigéria - Cazé TV



13h - Burkina Fasso x Egito- Fifa+



13h - Cabo Verde x Camarões - Fifa+



13h - Republica Democratica do Congo x Senegal - Fifa+

13h - Togo x Sudão - Fifa+

16h - Gabão x Costa do Marfim - CazéTV

16h - Angola x Ilhas Mauricio - Fifa+

16h - Benin x Lesoto - Fifa+

16h - Gâmbia x Burundi - Fifa+

16h - Mauritânia x Sudão do Sul - Fifa+

Jogos de hoje (09/09/2025) das Eliminatórias Concacaf



21h - Curação x Bermudas - GOAT (YouTube)

21h - Jamaica x Trinidad e Tobago - GOAT (YouTube)

23h - Costa Rica x Haiti - GOAT (YouTube)



23h - Honduras x Nicaragua - GOAT (YouTube)



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: