Jogos hoje (09/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (09/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (09/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.
Jogos de hoje (09/09/2025) das Eliminatórias Conmebol
- 20h - Equador x Argentina - SporTV2
- 20h30min - Bolívia x Brasil - Globo, SporTV e Cazé TV
- 20h30min - Veneza x Colombia - SporTV3
- 20h30min - Chile x Uruguai - SporTV4
- 20h30min - Peru x Paraguai - SporTV5
Jogos de hoje (09/09/2025) das Eliminatórias Uefa
- 13h - Amênia x Irlanda - ESPN4 e Disney+
- 13h - Azerbaijão x Ucrânia - SporTV3
- 15h45min - Servia x Inglaterra - Disney+
- 15h45min - Hungria x Portugal - SporTV
- 15h45min - França x Islândia - SporTV 2
- 15h45min - Noruega x Moldavia - ESPN4 e Disney+
- 15h45min - Albânia x Letônia - Disney+
- 15h45min - Bósnia x Áustria - Disney+
- 15h45min - Chipre x Romênia - Disney+
Jogos de hoje (10/09/2025) das Eliminatórias CAF
- 10h - Namíbia x São Tomé e Príncipe - Fifa+
- 10h - Quenya x Seychelles - Fifa+
- 10h - Serra Leoa x Etiópia - Fifa+
- 10h - Tanzânia x Níger - Fifa+
- 10h - Zimbábue x Ruanda - Fifa+
- 13h - África do Sul x Nigéria - Cazé TV
- 13h - Burkina Fasso x Egito- Fifa+
- 13h - Cabo Verde x Camarões - Fifa+
- 13h - Republica Democratica do Congo x Senegal - Fifa+
- 13h - Togo x Sudão - Fifa+
- 16h - Gabão x Costa do Marfim - CazéTV
- 16h - Angola x Ilhas Mauricio - Fifa+
- 16h - Benin x Lesoto - Fifa+
- 16h - Gâmbia x Burundi - Fifa+
- 16h - Mauritânia x Sudão do Sul - Fifa+
Jogos de hoje (09/09/2025) das Eliminatórias Concacaf
- 21h - Curação x Bermudas - GOAT (YouTube)
- 21h - Jamaica x Trinidad e Tobago - GOAT (YouTube)
- 23h - Costa Rica x Haiti - GOAT (YouTube)
- 23h - Honduras x Nicaragua - GOAT (YouTube)
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente