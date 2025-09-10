Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (10/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (10/09/25)
João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). Jogos da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (10/09/2025) da Copa do Brasil

  • 19h - Fluminense x Bahia - SporTV e Premiere
  • 21h30min - Corinthians x Athletico-PR - Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Jogos de hoje (10/09/2025) do Troféu Al-Andalus Sub-18

  • 17h - Barcelona x Racing - ESPN4 e Disney+

