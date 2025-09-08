Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (08/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (08/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 (08/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.

Jogos de hoje (08/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30min - Novorizontino x Atlético-GO - ESPN e Disney+
  • 20h - Cuiabá x CRB - Disney+
  • 21h30min - Vila Nova x Ahtletic Club - Disney+

Jogos de hoje (08/09/2025) das Eliminatórias Uefa

  • 15h45min - Kosovo x Suécia - Disney+
  • 15h45min - Suíça x Eslovênia - Disney+
  • 15h45min - Belarus x Escócia - Disney+
  • 15h45min - Gibraltar x Ilhas Faroé - Disney+
  • 15h45min - Grécia x Dinamarca - SporTV
  • 15h45min - Israel x Itália - Disney+
  • 15h45min - Croácia x Montenegro - SporTV

Jogos de hoje (08/09/2025) das Eliminatórias CAF

  • 10h - Zambia x Marrocos - Fifa+
  • 10h - Moçambique x Botsuana - Fifa+
  • 10h - Guiné Equatorial x Tunísia - Fifa+
  • 13h - Guiné-Bissau x Djibuti - Fifa+
  • 13h - Guiné x Argélia - Fifa+
  • 13h - Uganda x Somália - Fifa+
  • 13h - Malaui x Libéria - Fifa+
  • 13h - Mdagascar x Chade - Fifa+
  • 16h - Líbia x Essuatíni - Fifa+
  • 16h - Gana x Malí - Fifa+

Jogos de hoje (08/09/2025) das Eliminatórias Concacaf

  • 21h30min - El Salvador x Suriname - GOAT (YouTube)
  • 21h30min - Panamá x Guatemala - GOAT (YouTube)

