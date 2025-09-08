Jogos hoje (08/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (08/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (08/09/25)
Jogos de hoje (08/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30min - Novorizontino x Atlético-GO - ESPN e Disney+
- 20h - Cuiabá x CRB - Disney+
- 21h30min - Vila Nova x Ahtletic Club - Disney+
Jogos de hoje (08/09/2025) das Eliminatórias Uefa
- 15h45min - Kosovo x Suécia - Disney+
- 15h45min - Suíça x Eslovênia - Disney+
- 15h45min - Belarus x Escócia - Disney+
- 15h45min - Gibraltar x Ilhas Faroé - Disney+
- 15h45min - Grécia x Dinamarca - SporTV
- 15h45min - Israel x Itália - Disney+
- 15h45min - Croácia x Montenegro - SporTV
Jogos de hoje (08/09/2025) das Eliminatórias CAF
- 10h - Zambia x Marrocos - Fifa+
- 10h - Moçambique x Botsuana - Fifa+
- 10h - Guiné Equatorial x Tunísia - Fifa+
- 13h - Guiné-Bissau x Djibuti - Fifa+
- 13h - Guiné x Argélia - Fifa+
- 13h - Uganda x Somália - Fifa+
- 13h - Malaui x Libéria - Fifa+
- 13h - Mdagascar x Chade - Fifa+
- 16h - Líbia x Essuatíni - Fifa+
- 16h - Gana x Malí - Fifa+
Jogos de hoje (08/09/2025) das Eliminatórias Concacaf
- 21h30min - El Salvador x Suriname - GOAT (YouTube)
- 21h30min - Panamá x Guatemala - GOAT (YouTube)
