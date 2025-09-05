Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (05/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (05/09/25)
João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.

Jogos de hoje (05/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B

  • 17h - Amazonas x Remo - Disney+
  • 19h - Paysandu x Volta Redonda - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Coritiba x Ferroviária - Disney+

Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias Uefa

  • 15h45min - Itália x Estônia - SporTV
  • 15h45min - Ucrânia x França - ESPN e Disney+
  • 15h45min - Dinamarca x Escócia - SporTV2
  • 15h45min - Eslovênia x Suécia - ESPN4 e Disney+
  • 15h45min - Suécia x Kosôvo - Disney+
  • 15h45min - Ilhas Faroé x Croácia - Disney+
  • 15h45min - Grécia x Belarus - Disney+
  • 15h45min - Islândia x Azerbaijão - Disney+
  • 15h45min - Montenegro x Tchéqueia - Disney+
  • 15h45min - Moldávia x Israel - Disney+

Jogos de hoje (05/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20

  • 15h - Bahia x Vitória - Lance! (YouTube)

Jogos de hoje (05/09/2025) do Campeonato Inglês Feminino

  • 15h30min - Chelsea x Manchester City - XSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias CAF

  • 09h - Sudão do Sul x República Democrática do Congo - Fifa+
  • 09h - Somália x Guiné - Fifa+
  • 10h - Namibia x Malawi - Fifa+
  • 10h - Quênia x Gambia - Fifa+
  • 13h - Lesoto x Africa do Sul - Fifa+
  • 13h - Djibouti x Burkina Fasso - Fifa+
  • 13h - Benin x Zimbábue - Fifa+
  • 13h - Uganda x Moçambique - Fifa+
  • 16h - Marrocos x Níger - Fifa+
  • 16h - Egito x Étopia - Fifa+
  • 16h - Costa Marfim x Burundi - Fifa+
  • 16h - Senegal x Sudão - Fifa+
  • 16h - Mauritânia x Togo - Fifa+

Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias Concacaf

  • 21h - Haiti x Honduras - GOAT (YouTube)
  • 21h - Trinidad Tobago x Curaçao - GOAT (YouTube)
  • 23h - Nicáragua x Costa Rica - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (05/09/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 20h - Defensor x Juventud - Disney+

Jogos de hoje (05/09/2025) da Copa da Argentina

  • 21h10min - Tigre x Independiente Rivadavia - XSports

Jogos de hoje (05/09/2025) da NWSL

  • 21h - Racing Louisville x Portland Thorns - Disney+

