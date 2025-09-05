Jogos hoje (05/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (05/09/25)

Jogos de hoje (05/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B



17h - Amazonas x Remo - Disney+



19h - Paysandu x Volta Redonda - ESPN e Disney+

21h30min - Coritiba x Ferroviária - Disney+

Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias Uefa



15h45min - Itália x Estônia - SporTV



15h45min - Ucrânia x França - ESPN e Disney+



15h45min - Dinamarca x Escócia - SporTV2



15h45min - Eslovênia x Suécia - ESPN4 e Disney+



15h45min - Suécia x Kosôvo - Disney+



15h45min - Ilhas Faroé x Croácia - Disney+



15h45min - Grécia x Belarus - Disney+



15h45min - Islândia x Azerbaijão - Disney+



15h45min - Montenegro x Tchéqueia - Disney+



15h45min - Moldávia x Israel - Disney+

Jogos de hoje (05/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20



15h - Bahia x Vitória - Lance! (YouTube)



Jogos de hoje (05/09/2025) do Campeonato Inglês Feminino



15h30min - Chelsea x Manchester City - XSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias CAF

09h - Sudão do Sul x República Democrática do Congo - Fifa+



09h - Somália x Guiné - Fifa+

10h - Namibia x Malawi - Fifa+

10h - Quênia x Gambia - Fifa+

13h - Lesoto x Africa do Sul - Fifa+

13h - Djibouti x Burkina Fasso - Fifa+

13h - Benin x Zimbábue - Fifa+

13h - Uganda x Moçambique - Fifa+

16h - Marrocos x Níger - Fifa+



16h - Egito x Étopia - Fifa+

16h - Costa Marfim x Burundi - Fifa+

16h - Senegal x Sudão - Fifa+

16h - Mauritânia x Togo - Fifa+

Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias Concacaf



21h - Haiti x Honduras - GOAT (YouTube)



21h - Trinidad Tobago x Curaçao - GOAT (YouTube)

23h - Nicáragua x Costa Rica - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (05/09/2025) do Campeonato Uruguaio



20h - Defensor x Juventud - Disney+

Jogos de hoje (05/09/2025) da Copa da Argentina



21h10min - Tigre x Independiente Rivadavia - XSports

Jogos de hoje (05/09/2025) da NWSL



21h - Racing Louisville x Portland Thorns - Disney+

