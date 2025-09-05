Jogos hoje (05/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (05/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (05/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.
Jogos de hoje (05/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B
- 17h - Amazonas x Remo - Disney+
- 19h - Paysandu x Volta Redonda - ESPN e Disney+
- 21h30min - Coritiba x Ferroviária - Disney+
Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias Uefa
- 15h45min - Itália x Estônia - SporTV
- 15h45min - Ucrânia x França - ESPN e Disney+
- 15h45min - Dinamarca x Escócia - SporTV2
- 15h45min - Eslovênia x Suécia - ESPN4 e Disney+
- 15h45min - Suécia x Kosôvo - Disney+
- 15h45min - Ilhas Faroé x Croácia - Disney+
- 15h45min - Grécia x Belarus - Disney+
- 15h45min - Islândia x Azerbaijão - Disney+
- 15h45min - Montenegro x Tchéqueia - Disney+
- 15h45min - Moldávia x Israel - Disney+
Jogos de hoje (05/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20
- 15h - Bahia x Vitória - Lance! (YouTube)
Jogos de hoje (05/09/2025) do Campeonato Inglês Feminino
- 15h30min - Chelsea x Manchester City - XSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias CAF
- 09h - Sudão do Sul x República Democrática do Congo - Fifa+
- 09h - Somália x Guiné - Fifa+
- 10h - Namibia x Malawi - Fifa+
- 10h - Quênia x Gambia - Fifa+
- 13h - Lesoto x Africa do Sul - Fifa+
- 13h - Djibouti x Burkina Fasso - Fifa+
- 13h - Benin x Zimbábue - Fifa+
- 13h - Uganda x Moçambique - Fifa+
- 16h - Marrocos x Níger - Fifa+
- 16h - Egito x Étopia - Fifa+
- 16h - Costa Marfim x Burundi - Fifa+
- 16h - Senegal x Sudão - Fifa+
- 16h - Mauritânia x Togo - Fifa+
Jogos de hoje (05/09/2025) das Eliminatórias Concacaf
- 21h - Haiti x Honduras - GOAT (YouTube)
- 21h - Trinidad Tobago x Curaçao - GOAT (YouTube)
- 23h - Nicáragua x Costa Rica - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (05/09/2025) do Campeonato Uruguaio
- 20h - Defensor x Juventud - Disney+
Jogos de hoje (05/09/2025) da Copa da Argentina
- 21h10min - Tigre x Independiente Rivadavia - XSports
Jogos de hoje (05/09/2025) da NWSL
- 21h - Racing Louisville x Portland Thorns - Disney+
