Jogos hoje (03/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). Jogos da Copa do Nordeste e das categorias de base compõem programação do dia.
Jogos de hoje (02/09/2025) da Copa do Nordeste
- 21h30min - Confiança x Bahia - SBT, ESPN, Premiere e Disney+
Jogos de hoje (02/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20
- 15h - Fortaleza x Ceará - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Botafogo x Fluminense - Botafogo TV (YouTube)
- 15h - Atlético-MG x Fortaleza - Galo TV (YouTube)
- 15h - Juventude x Grêmio - Juventude EC (YouTube)
- 15h - RB Bragantino x Santos - Bragantino TV (YouTube)
Jogos de hoje (02/09/2025) da Women's Champions Cup
- 22h - Chorrillo x América - Disney+
