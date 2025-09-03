Jogos hoje (03/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (03/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). Jogos da Copa do Nordeste e das categorias de base compõem programação do dia.

Jogos de hoje (02/09/2025) da Copa do Nordeste



21h30min - Confiança x Bahia - SBT, ESPN, Premiere e Disney+



Jogos de hoje (02/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20



15h - Fortaleza x Ceará - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17



15h - Botafogo x Fluminense - Botafogo TV (YouTube)



15h - Atlético-MG x Fortaleza - Galo TV (YouTube)

15h - Juventude x Grêmio - Juventude EC (YouTube)

15h - RB Bragantino x Santos - Bragantino TV (YouTube)

Jogos de hoje (02/09/2025) da Women's Champions Cup

22h - Chorrillo x América - Disney+



