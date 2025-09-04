Jogos hoje (04/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (04/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.
Jogos de hoje (04/09/2025) das Eliminatórias Conmebol
- 20h30min - Argentina x Venezuela - SporTV3
- 20h30min - Colombia x Bolívia - SporTV4
- 20h30min - Uruguai x Peru - SporTV5
- 20h30min - Paraguai x Equador - SporTV6
- 21h30min - Brasil x Chile - Globo, SporTV e GE TV
Jogos de hoje (04/09/2025) das Eliminatórias Uefa
- 11h - Cazaquistão x País de Gales - ESPN 4 e Disney+
- 13h - Georgia x Turquia - SporTV2
- 13h - Lituânia x Malta - SporTV3
- 15h45min - Países Baixos x Polônia - ESPN e Disney+
- 15h45min - Bulgária x Espanha - SporTV
- 15h45min - Eslováquia x Alemanha - Disney+
- 15h45min - Liechtenstein x Bélgica - Disney+
- 15h45min - Luxemburgo x Irlanda do Norte - Disney+
Jogos de hoje (04/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Athletico-PR x Cruzeiro - Botafogo TV (YouTube)
Jogos de hoje (04/09/2025) das Eliminatórias CAF
- 10h - Chade x Gana - Fifa+
- 13h - Angola x Líbia - Fifa+
- 13h - Ilhas Mauricio x Cabo Verde - Fifa+
- 13h - Madagascar x República Centro Africana - Fifa+
- 13h - São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial - Fifa+
- 16h - Argélia x Botsuana - Fifa+
- 16h - Camarões x eSwatini - Fifa+
- 16h - Tunísia x Líberia - Fifa+
- 16h - Mali x Comores - Fifa+
Jogos de hoje (04/09/2025) das Eliminatórias Concacaf
- 18h30min - Suriname x Panamá - GOAT (YouTube)
- 23h - Guatemala x El Salvador - GOAT (YouTube)
