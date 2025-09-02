Jogos hoje (02/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (02/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terçaa-feira (02/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). Jogos do Sub-17 e da Série B compõem programação do dia.
Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30min - América-MG x Avaí - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Atlético-GO x Vasco - Dragão TV (YouTube)
- 15h - São Paulo x Cuiabá - São Paulo FC (YouTube)
- 15h - Bahia x América-MG - TV Bahêa (YouTube)
Jogos de hoje (02/09/2025) da Women's Champions Cup
- 20h - Orlando Pride x Alajulense - Disney+
- 22h - Alianza x NY Gotham - Disney+
