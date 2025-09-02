Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (02/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (02/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terçaa-feira (02/09/25)
João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). Jogos do Sub-17 e da Série B compõem programação do dia.

Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30min - América-MG x Avaí - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Atlético-GO x Vasco - Dragão TV (YouTube)
  • 15h - São Paulo x Cuiabá - São Paulo FC (YouTube)
  • 15h - Bahia x América-MG - TV Bahêa (YouTube)

Jogos de hoje (02/09/2025) da Women's Champions Cup

  • 20h - Orlando Pride x Alajulense - Disney+
  • 22h - Alianza x NY Gotham - Disney+

