Jogos hoje (02/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terçaa-feira (02/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025 (02/09/25). Jogos do Sub-17 e da Série B compõem programação do dia.

Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h30min - América-MG x Avaí - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (02/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17



15h - Atlético-GO x Vasco - Dragão TV (YouTube)



15h - São Paulo x Cuiabá - São Paulo FC (YouTube)

15h - Bahia x América-MG - TV Bahêa (YouTube)

Jogos de hoje (02/09/2025) da Women's Champions Cup



20h - Orlando Pride x Alajulense - Disney+



22h - Alianza x NY Gotham - Disney+



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: