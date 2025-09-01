Jogos hoje (1º/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (1º/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (1º/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 1º de setembro de 2025 (1º/09/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (1º/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Chapecoense x Vila Nova - ESPN e Disney+
- 21h30min - Ferroviária x Cuiabá - Disney+
Jogos de hoje (1º/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 20h - Internacional x Flamengo - SporTV
Jogos de hoje (1º/09/2025) do Campeonato Uruguaio Feminino
- 19h - Cerro Largo x Montevidéu Wanders - Disney+
Jogos de hoje (1º/09/2025) do Campeonato Espanhol 2ª divisão
- 14h30min - Huesca x Eibar - Disney+
- 16h30min - Leganés x Deportivo La Coruña - Disney+
