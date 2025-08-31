Jogos hoje (31/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (31/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 31 de agosto de 2025 (31/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



16h - Flamengo x Grêmio - Globo e Premiere

16h - Santos x Fluminense - Globo e Premiere

18h30min - Corinthians x Palmeiras - Record, Cazé TV e Premiere



18h30min - Vitória x Atlético-MG - Premiere

18h30min - Mirassol x Bahia - Premiere

20h30min - Sport x Vasco - Prime Video

20h30min - Internacional x Fortaleza - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Atlético-GO x Amazonas - Disney+



18h30min - Volta Redonda x Athletic-MG - Disney+

20h30min - Athletico-PR x Novorizontino - Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D



15h - Cianorte x Barra - Metrópoles (YouTube)



Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino



10h30min - Corinthians x São Paulo - Globo e SporTV

10h30min - Cruzeiro x Palmeiras - Globo e SporTV3

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Inglês

10h - Brighton x Manchester City - ESPN e Disney+

10h - Nottingham Forest x West Ham - XSports e Disney+

12h30min - Liverpool x Arsenal - ESPN e Disney+



15h - Aston Villa x Crystal Palace - ESPN3 e Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Espanhol



12h - Celta de Vigo x Villareal - ESPN e Disney+

14h - Real Betis x Athletic Bilbao - Disney+

14h30min - Espanyol x Osasuna - Disney+

16h30min - Rayo Vallecano x Barcelona - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Alemão



10h30min - Wolfsburg x Mainz 05 - SporTV e CazéTV



13h30min - Borussia Dortmund x Union Berlin - GOAT (YouTube)

14h30min - FC Koln x Freiburg - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Italiano



13h30min - Genoa x Juventus - ESPN 4 e Disney+

13h30min - Torino x Fiorentina - Disney+

15h45min - Internazionale x Udinese - XSports e Disney+

15h45min - Lazio x Hellas Verona - Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Francês



15h45min - Lyon x Olympique de Marseille - CazéTV



Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Argentino

14h30min - Aldosivi x Boca Juniors - Disney+



19h15min - River Plate x San Martin - Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) da Leagues Cup

21h - Seattle Sounders x Inter Miami - Apple TV+

