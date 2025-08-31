Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (31/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (31/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (31/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 31 de agosto de 2025 (31/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Flamengo x Grêmio - Globo e Premiere
  • 16h - Santos x Fluminense - Globo e Premiere
  • 18h30min - Corinthians x Palmeiras - Record, Cazé TV e Premiere
  • 18h30min - Vitória x Atlético-MG - Premiere
  • 18h30min - Mirassol x Bahia - Premiere
  • 20h30min - Sport x Vasco - Prime Video
  • 20h30min - Internacional x Fortaleza - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Atlético-GO x Amazonas - Disney+
  • 18h30min - Volta Redonda x Athletic-MG - Disney+
  • 20h30min - Athletico-PR x Novorizontino - Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 15h - Cianorte x Barra - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 10h30min - Corinthians x São Paulo - Globo e SporTV
  • 10h30min - Cruzeiro x Palmeiras - Globo e SporTV3

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Inglês

  • 10h - Brighton x Manchester City - ESPN e Disney+
  • 10h - Nottingham Forest x West Ham - XSports e Disney+
  • 12h30min - Liverpool x Arsenal - ESPN e Disney+
  • 15h - Aston Villa x Crystal Palace - ESPN3 e Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 12h - Celta de Vigo x Villareal - ESPN e Disney+
  • 14h - Real Betis x Athletic Bilbao - Disney+
  • 14h30min - Espanyol x Osasuna - Disney+
  • 16h30min - Rayo Vallecano x Barcelona - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Wolfsburg x Mainz 05 - SporTV e CazéTV
  • 13h30min - Borussia Dortmund x Union Berlin - GOAT (YouTube)
  • 14h30min - FC Koln x Freiburg - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Italiano

  • 13h30min - Genoa x Juventus - ESPN 4 e Disney+
  • 13h30min - Torino x Fiorentina - Disney+
  • 15h45min - Internazionale x Udinese - XSports e Disney+
  • 15h45min - Lazio x Hellas Verona - Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Francês

  • 15h45min - Lyon x Olympique de Marseille - CazéTV 

Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 14h30min - Aldosivi x Boca Juniors - Disney+
  • 19h15min - River Plate x San Martin - Disney+

Jogos de hoje (31/08/2025) da Leagues Cup

  • 21h - Seattle Sounders x Inter Miami - Apple TV+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar