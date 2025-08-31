Jogos hoje (31/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (31/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (31/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 31 de agosto de 2025 (31/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Flamengo x Grêmio - Globo e Premiere
- 16h - Santos x Fluminense - Globo e Premiere
- 18h30min - Corinthians x Palmeiras - Record, Cazé TV e Premiere
- 18h30min - Vitória x Atlético-MG - Premiere
- 18h30min - Mirassol x Bahia - Premiere
- 20h30min - Sport x Vasco - Prime Video
- 20h30min - Internacional x Fortaleza - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Atlético-GO x Amazonas - Disney+
- 18h30min - Volta Redonda x Athletic-MG - Disney+
- 20h30min - Athletico-PR x Novorizontino - Disney+
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 15h - Cianorte x Barra - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 10h30min - Corinthians x São Paulo - Globo e SporTV
- 10h30min - Cruzeiro x Palmeiras - Globo e SporTV3
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Inglês
- 10h - Brighton x Manchester City - ESPN e Disney+
- 10h - Nottingham Forest x West Ham - XSports e Disney+
- 12h30min - Liverpool x Arsenal - ESPN e Disney+
- 15h - Aston Villa x Crystal Palace - ESPN3 e Disney+
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 12h - Celta de Vigo x Villareal - ESPN e Disney+
- 14h - Real Betis x Athletic Bilbao - Disney+
- 14h30min - Espanyol x Osasuna - Disney+
- 16h30min - Rayo Vallecano x Barcelona - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Wolfsburg x Mainz 05 - SporTV e CazéTV
- 13h30min - Borussia Dortmund x Union Berlin - GOAT (YouTube)
- 14h30min - FC Koln x Freiburg - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Italiano
- 13h30min - Genoa x Juventus - ESPN 4 e Disney+
- 13h30min - Torino x Fiorentina - Disney+
- 15h45min - Internazionale x Udinese - XSports e Disney+
- 15h45min - Lazio x Hellas Verona - Disney+
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Francês
- 15h45min - Lyon x Olympique de Marseille - CazéTV
Jogos de hoje (31/08/2025) do Campeonato Argentino
- 14h30min - Aldosivi x Boca Juniors - Disney+
- 19h15min - River Plate x San Martin - Disney+
Jogos de hoje (31/08/2025) da Leagues Cup
- 21h - Seattle Sounders x Inter Miami - Apple TV+
