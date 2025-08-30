Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (30/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (30/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (30/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Ceará x Juventude - Premiere
  • 18h30min - Botafogo x RB Bragantino - Premiere
  • 21h - Cruzeiro x São Paulo - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - CRB x Paysandu - Rede TV, ESPN, Sporty Net+, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 18h30min - Botafogo-SP x Goiás - Disney+
  • 20h30min - Athletico-PR x Novorizontino - Disney+

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - ABC x Itabaiana - Band e SportyNet (YouTube)
  • 17h - Tombense x Guarani - Bande e SportyNet (YouTube)
  • 17h - Náutico x Ituano - SportyNet+ e DAZN
  • 17h - Anapólis x Botafogo-PB - SportyNet (YouTube)
  • 17h - Brusque x CSA - SportyNet (YouTube)
  • 17h - Confiança x Retrô - SportyNet (YouTube)
  • 17h - Floresta x São Bernardo - SportyNet (YouTube)
  • 17h - Ypiranga x Figueirense - SportyNet+ e DAZN

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Goiatuba x Inter de Limeira - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Maranhão x ASA - Metrópoles (YouTube)
  • 19h - Santa Cruz x América-RN - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

  • 15h - Santos x Botafogo - TV Brasil

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Inglês

  • 08h30min - Chelsea x Fulham - Disney+
  • 11h - Manchester United x Burnley - XSports e Disney+
  • 11h - Tottenham x Bournemouth - ESPN e Disney+
  • 11h - Wolverhampton x Everton - Disney+
  • 11h - Sunderland x Brentford - Disney+
  • 13h30min - Leeds United x Newcastle - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 12h - Alavés x Atlético de Madrid - ESPN4 e Disney+
  • 14h30min - Girona x Sevilla - ESPN4 e Disney+
  • 16h30min - Real Madrid x Mallorca - Disney+

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Werder Bremen x Bayer Leverkusen - SporTV e CazéTV
  • 10h30min - RB Leipizig x Heidenheim - GOAT (YouTube)
  • 13h30min - Ausburg x Bayern de Munique - XSports, SporTV e Cazé TV

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Italiano

  • 15h45min - Napoli x Cagliari - ESPN 3 e Disney+
  • 15h45min - Pisa x Roma - Disney+

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Francês

  • 16h05min - Toulose x PSG - CazéTV 

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Saudita

  • 15h - Al- Okhdood x Al-Ittihad - Band e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 21h15min - Vélez Sarsfield x Lanús - ESPN e Disney+

