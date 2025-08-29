Jogos hoje (29/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (29/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25). Jogos da Conference League e da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h - Operário x Coritiba - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Espanhol



14h30min - Elche x Levante - Disney+

16h30min - Valência x Getafe - ESPN4 e Diney+

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Alemão



15h30min - Hamburgo x St. Pauli - XSports, SportyNet e GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Italiano



13h30min - Cremonese x Sassulo - ESPN4 e Disney+



15h45min - Lecce x Milan - Disney+

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Saudita



12h50min - Al-Hilal x Al-Riyadh - GOAT (YouTube)

15h - Al-Shabbab x Al-Khaleej - SporTV

15h - Al-Tawoon x Al-Nassr - BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Argentino

19h - Banfield x Tigre - ESPN4 e Disney+



