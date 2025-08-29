Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (29/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (29/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (29/08/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25). Jogos da Conference League e da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Operário x Coritiba - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 14h30min - Elche x Levante - Disney+
  • 16h30min - Valência x Getafe - ESPN4 e Diney+

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Alemão

  • 15h30min - Hamburgo x St. Pauli - XSports, SportyNet e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Italiano

  • 13h30min - Cremonese x Sassulo - ESPN4 e Disney+
  • 15h45min - Lecce x Milan - Disney+

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h50min - Al-Hilal x Al-Riyadh - GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Shabbab x Al-Khaleej - SporTV
  • 15h - Al-Tawoon x Al-Nassr - BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Banfield x Tigre - ESPN4 e Disney+

