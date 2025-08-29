Jogos hoje (29/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (29/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (29/08/25)
Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Operário x Coritiba - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 14h30min - Elche x Levante - Disney+
- 16h30min - Valência x Getafe - ESPN4 e Diney+
Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Alemão
- 15h30min - Hamburgo x St. Pauli - XSports, SportyNet e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Italiano
- 13h30min - Cremonese x Sassulo - ESPN4 e Disney+
- 15h45min - Lecce x Milan - Disney+
Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Saudita
- 12h50min - Al-Hilal x Al-Riyadh - GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Shabbab x Al-Khaleej - SporTV
- 15h - Al-Tawoon x Al-Nassr - BandSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (29/08/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Banfield x Tigre - ESPN4 e Disney+
