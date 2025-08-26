Jogos hoje (26/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (26/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/25). Jogos da Champions League e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (26/08/2025) das Eliminatórias da Champions League



13h45min - Kairat Almaty x Celtic - HBO Max

16h - Pafos x Estrela Vermelha - SBT, TNT e HBO Max



16h - Stum Graz x Bodo Glimt - Space e HBO Max

Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17



15h - Vasco x Corinthians - Vasco TV (YouTube)



16h - Palmeiras x Bahia - TV Palmeiras (YouTube)

Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A2



21h - Botafogo x Santos - TV Brasil

Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-20

21h - Palmeiras x RB Bragantino - SporTV

Jogos de hoje (26/08/2025) da Copa da Inglaterra



16h - Sheffield Wednesday x Leeds United - ESPN4 e DAZN

Jogos de hoje (26/08/2025) da Copa da Alemanha

15h45min - Braunschweig x Stuttgart - ESPN 3 e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: