Jogos hoje (26/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/25). Jogos da Champions League e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (26/08/2025) das Eliminatórias da Champions League
- 13h45min - Kairat Almaty x Celtic - HBO Max
- 16h - Pafos x Estrela Vermelha - SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Stum Graz x Bodo Glimt - Space e HBO Max
Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Vasco x Corinthians - Vasco TV (YouTube)
- 16h - Palmeiras x Bahia - TV Palmeiras (YouTube)
Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A2
- 21h - Botafogo x Santos - TV Brasil
Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-20
- 21h - Palmeiras x RB Bragantino - SporTV
Jogos de hoje (26/08/2025) da Copa da Inglaterra
- 16h - Sheffield Wednesday x Leeds United - ESPN4 e DAZN
Jogos de hoje (26/08/2025) da Copa da Alemanha
- 15h45min - Braunschweig x Stuttgart - ESPN 3 e Disney+
