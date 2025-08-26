Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (26/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (26/08/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/25). Jogos da Champions League e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (26/08/2025) das Eliminatórias da Champions League

  • 13h45min - Kairat Almaty x Celtic - HBO Max
  • 16h - Pafos x Estrela Vermelha - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Stum Graz x Bodo Glimt - Space e HBO Max

Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Vasco x Corinthians - Vasco TV (YouTube)
  • 16h - Palmeiras x Bahia - TV Palmeiras (YouTube)

Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A2

  • 21h - Botafogo x Santos - TV Brasil

Jogos de hoje (26/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-20

  • 21h - Palmeiras x RB Bragantino - SporTV

Jogos de hoje (26/08/2025) da Copa da Inglaterra

  • 16h - Sheffield Wednesday x Leeds United - ESPN4 e DAZN

Jogos de hoje (26/08/2025) da Copa da Alemanha

  • 15h45min - Braunschweig x Stuttgart - ESPN 3 e Disney+

