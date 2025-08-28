Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (28/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (28/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). Jogos da Conference League e da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (28/08/2025) da Copa do Brasil

  • 19h30min - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (28/08/2025) das Eliminatórias da Conference League

  • 13h - Fredikstad x Crystal Palace - GOAT (YouTube)
  • 16h - Légia Varsóvia x Hibernian - XSports
  • 16h - Mainz 05 x Rosenborg - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 21h35min - Remo x Criciuma - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (28/08/2025) do Campeonato Saudita

  • 13h05min - Damac x Al-Hazem - GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Ahli x Neom - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/08/2025) da Copa da Argentina

  • 21h15min - Union Santa Fé x River Plate

Jogos de hoje (28/08/2025) do Copa do Nordeste Sub-20

  • 15h - Vitória x CRB - SportyNet+

