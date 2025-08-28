Jogos hoje (28/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (28/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). Jogos da Conference League e da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (28/08/2025) da Copa do Brasil

19h30min - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere



Jogos de hoje (28/08/2025) das Eliminatórias da Conference League



13h - Fredikstad x Crystal Palace - GOAT (YouTube)

16h - Légia Varsóvia x Hibernian - XSports



16h - Mainz 05 x Rosenborg - GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (28/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



21h35min - Remo x Criciuma - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)



Jogos de hoje (28/08/2025) do Campeonato Saudita



13h05min - Damac x Al-Hazem - GOAT (YouTube)

15h - Al-Ahli x Neom - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/08/2025) da Copa da Argentina

21h15min - Union Santa Fé x River Plate

Jogos de hoje (28/08/2025) do Copa do Nordeste Sub-20



15h - Vitória x CRB - SportyNet+



