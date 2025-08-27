Jogos hoje (27/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (27/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25). Jogos da Champions League e da Copa do Brasil compõem programação do dia.

Jogos de hoje (27/08/2025) da Copa do Brasil

19h30min - Atlético-MG x Cruzeiro - PrimeVideo