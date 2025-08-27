Jogos hoje (27/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (27/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25). Jogos da Champions League e da Copa do Brasil compõem programação do dia.
Jogos de hoje (27/08/2025) da Copa do Brasil
19h30min - Atlético-MG x Cruzeiro - PrimeVideo
21h30min - Vasco x Botafogo - Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
21h30min - Athletico-PR x Corinthians - Globo, SporTV2, Premiere e Prime Video
Jogos de hoje (27/08/2025) das Eliminatórias da Champions League
- 13h45min - Qarabag x Ferencváros - HBO Max
- 16h - Benfica x Fenerbaçhe - TNT e HBO Max
- 16h - Club Brugge x Rangers - Space e HBO Max
- 16h - Copenhaguen x Basel - HBO Max
Jogos de hoje (27/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Cruzeiro x São Paulo - Cruzeiro TV (YouTube)
- 15h - Fluminense x Atlético-MG - Fluminense FC (YouTube)
- 15h - Fortaleza x Athletico-PR - TV Leão (YouTube)
- 15h - Grêmio x Atlético-GO - Grêmio FPBA (YouTube)
- 15h - Santos x Botafogo - Santos TV (YouTube)
- 16h - Cuiabá x Botafogo - Cuiabá EC (YouTube)
Jogos de hoje (27/08/2025) da Copa da Inglaterra
- 16h - Grimbsy Town x Manchester United - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (27/08/2025) da Copa da Alemanha
- 15h45min - Wehen x Bayern de Munique - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (27/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 16h - Celta de Vigo x Real Betis - ESPN e Disney+