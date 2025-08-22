Jogos hoje (22/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (22/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/25). Jogos da Série B e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h - Athletic Club x Chapecoense - ESPN e Disney+

21h35min - Cricúma x Novorizontino - Disney+

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Inglês



16h - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Espanhol



16h30min - Real Bétis x Alavés - ESPN4 e Disney+



Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Alemão



15h30min - Bayern de Munique x RB Leipizig - Xports, SporTV e Cazé TV



Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Francês



15h45min - PSG x Angers - CazéTV

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Argentino



20h - Tigre x Independiente Rivadavia - Disney+



