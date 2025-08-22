Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (22/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (22/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (22/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/25). Jogos da Série B e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Athletic Club x Chapecoense - ESPN e Disney+
  • 21h35min - Cricúma x Novorizontino - Disney+

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Inglês

  • 16h - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 16h30min - Real Bétis x Alavés - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Alemão

  • 15h30min - Bayern de Munique x RB Leipizig - Xports, SporTV e Cazé TV

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Francês

  • 15h45min - PSG x Angers - CazéTV

Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 20h - Tigre x Independiente Rivadavia - Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar