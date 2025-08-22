Jogos hoje (22/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (22/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (22/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/25). Jogos da Série B e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Athletic Club x Chapecoense - ESPN e Disney+
- 21h35min - Cricúma x Novorizontino - Disney+
Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Inglês
- 16h - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 16h30min - Real Bétis x Alavés - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Alemão
- 15h30min - Bayern de Munique x RB Leipizig - Xports, SporTV e Cazé TV
Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Francês
- 15h45min - PSG x Angers - CazéTV
Jogos de hoje (22/08/2025) do Campeonato Argentino
- 20h - Tigre x Independiente Rivadavia - Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos