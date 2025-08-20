Jogos hoje (20/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (20/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2025 (20/08/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (20/08/2025) da Copa Libertadores
- 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - ESPN4 e Disney+
- 21h30min - Internacional x Flamengo - Globo, ESPN e Disney+
Jogos de hoje (20/08/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h - Cienciano x Bolívar - Paramount+
- 21h30min - Independiente x Universidad de Chile - ESPN4 e Disney+
- 21h30min - Universidad Católica x Alianza Lima - Paramount+
Jogos de hoje (20/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Juventude x Vasco da Gama - Premiere
Jogos de hoje (20/08/2025) das Eliminatórias da Copa do Nordeste
- 21h30min - Bahia x Ceará - SBT, ESPN 2, Premiere e Disney+
- 21h30min - CSA x Confiança - SBT e Premiere
Jogos de hoje (20/08/2025) das Eliminatórias da Champions League
- 16h - Fenerbahçe x Benfica - TNT e HBO Max
- 16h - Basel x Copenhagen - Space e HBO Max
- 16h - Celtic x Kairat Almaty - HBO Max
- 16h - Bodo Glimt x Stum Graz - HBO Max
Jogos de hoje (20/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-20
- 18h - RB Bragantino x Palmeiras - SporTV
Jogos de hoje (20/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Fluminense x Fortaleza - Fluminense FC (YouTube)
- 15h - Botafogo x RB Bragantino - Botafogo TV (YouTube)
- 15h - Athletico-PR x Grêmio - Athletico (YouTube)
- 15h - Atlético-MG x Cruzeiro - Galo TV (YouTube)
Jogos de hoje (20/08/2025) da Supercopa Saudita
- 09h - Al-Ahli x Al-Qadisiya - Bandsports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (20/08/2025) das Eliminatórias da Copa do Nordeste Sub-20
- 15h - Bahia x IAPE - Lance! (YouTube)
Jogos de hoje (20/08/2025) das Eliminatórias da Leagues Cup
- 21h - Inter Miami x Tigres - Apple TV
- 22h - Toluca x Orlando City - Apple TV+
