Jogos hoje (19/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025 (19/08/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (19/08/2025) da Copa Libertadores



19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - ESPN e Disney+



21h30min - Racing x Peñarol - Paramount+



21h30min - São Paulo x Atlético Nacional - Paramount+

Jogos de hoje (19/08/2025) da Copa Sul-Americana



19h - Huracán x Once Caldas - ESPN4 e Disney+



21h30min - Fluminense x América de Cali - SBT, Paramount+ e SBT Sports (YouTube)

21h30min - Mushuc Runa x Independiente Del Valle - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (19/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h30min - Operário x Avaí - Disney+



Jogos de hoje (19/08/2025) das Eliminatórias da Champions League



16h - Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max

16h - Estrela Vermelha x Pafos - SBT, Space e HBO Max

16h - Ferencvaros x Qarabag - HBO Max

Jogos de hoje (19/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17



15h - Bahia x Santos - TV Bahêa (YouTube)



15h - Corinthians x Cuiabá - Corinthians TV (YouTube)

15h - São Paulo x Vasco - São Paulo FC (YouTube)

16h - Palmeiras x América-MG - TV Palmeiras (YouTube)

Jogos de hoje (19/08/2025) da Supercopa Saudita

09h - Al-Nassr x Al-Ittihad - Bandsports e GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (19/08/2025) do Campeonato Espanhol



16h - Real Madrid x Osasuna - Disney+



