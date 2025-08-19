Jogos hoje (19/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (19/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (19/08/25)
Jogos de hoje (19/08/2025) da Copa Libertadores
- 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - ESPN e Disney+
- 21h30min - Racing x Peñarol - Paramount+
- 21h30min - São Paulo x Atlético Nacional - Paramount+
Jogos de hoje (19/08/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h - Huracán x Once Caldas - ESPN4 e Disney+
- 21h30min - Fluminense x América de Cali - SBT, Paramount+ e SBT Sports (YouTube)
- 21h30min - Mushuc Runa x Independiente Del Valle - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (19/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30min - Operário x Avaí - Disney+
Jogos de hoje (19/08/2025) das Eliminatórias da Champions League
- 16h - Rangers x Club Brugge - TNT e HBO Max
- 16h - Estrela Vermelha x Pafos - SBT, Space e HBO Max
- 16h - Ferencvaros x Qarabag - HBO Max
Jogos de hoje (19/08/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Bahia x Santos - TV Bahêa (YouTube)
- 15h - Corinthians x Cuiabá - Corinthians TV (YouTube)
- 15h - São Paulo x Vasco - São Paulo FC (YouTube)
- 16h - Palmeiras x América-MG - TV Palmeiras (YouTube)
Jogos de hoje (19/08/2025) da Supercopa Saudita
- 09h - Al-Nassr x Al-Ittihad - Bandsports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (19/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 16h - Real Madrid x Osasuna - Disney+
