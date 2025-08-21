Jogos hoje (21/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (21/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (21/08/25)
Jogos de hoje (21/08/2025) da Copa Libertadores
- 19h - LDU x Botafogo - Paramount+
- 21h30min - Palmeiras x Universitário - ESPN e Disney+
- 21h30min - River Plate x Libertad - Paramount+
Jogos de hoje (21/08/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - ESPN e Disney+
- 21h30min - Lanús x Central Córdoba - Paramount+
Jogos de hoje (21/08/2025) das Eliminatórias da Conference League
- 15h - Zhytomyr x Fiorentina - XSports
