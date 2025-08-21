Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (21/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (21/08/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). Jogos da Copa Libertadores e da Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (21/08/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - LDU x Botafogo - Paramount+
  • 21h30min - Palmeiras x Universitário - ESPN e Disney+
  • 21h30min - River Plate x Libertad - Paramount+

Jogos de hoje (21/08/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Lanús x Central Córdoba - Paramount+

Jogos de hoje (21/08/2025) das Eliminatórias da Conference League

  • 15h - Zhytomyr x Fiorentina - XSports

