Jogos hoje (21/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). Jogos da Copa Libertadores e da Sul-Americana compõem programação do dia.

Jogos de hoje (21/08/2025) da Copa Libertadores



19h - LDU x Botafogo - Paramount+



21h30min - Palmeiras x Universitário - ESPN e Disney+



21h30min - River Plate x Libertad - Paramount+

Jogos de hoje (21/08/2025) da Copa Sul-Americana



19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - ESPN e Disney+



21h30min - Lanús x Central Córdoba - Paramount+

Jogos de hoje (21/08/2025) das Eliminatórias da Conference League



15h - Zhytomyr x Fiorentina - XSports



