Jogos hoje (18/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 20h - Mirassol x Cruzeiro - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Volta Redonda x CRB - ESPN e Disney+
- 19h30min - Operário x Avaí - Sporty Net e Disney+
Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 19h30min - Tombense x Caxias - Sporty Net+
- 19h30min - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 20h30min - Santa Cruz x Altos - Metrópoles (Youtube)
- 10h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e SporTV
- 10h30min - Palmeiras x Flamengo - Globo e SporTV
Jogos de hoje (18/08/2025) da Premier League
- 16h - Leeds x Everton - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (18/08/2025) da La Liga
- 16h - Elche x Real Betis - Disney+
