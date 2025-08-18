Jogos hoje (18/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (18/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



20h - Mirassol x Cruzeiro - SporTV e Premiere



Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h - Volta Redonda x CRB - ESPN e Disney+



19h30min - Operário x Avaí - Sporty Net e Disney+



Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

19h30min - Tombense x Caxias - Sporty Net+

19h30min - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

20h30min - Santa Cruz x Altos - Metrópoles (Youtube)



Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino



10h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e SporTV



10h30min - Palmeiras x Flamengo - Globo e SporTV

Jogos de hoje (18/08/2025) da Premier League



16h - Leeds x Everton - ESPN4 e Disney+



Jogos de hoje (18/08/2025) da La Liga

16h - Elche x Real Betis - Disney+

