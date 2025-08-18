Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (18/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (18/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (18/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 20h - Mirassol x Cruzeiro - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Volta Redonda x CRB - ESPN e Disney+
  • 19h30min - Operário x Avaí - Sporty Net e Disney+

Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 19h30min - Tombense x Caxias - Sporty Net+
  • 19h30min - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (18/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 20h30min - Santa Cruz x Altos - Metrópoles (Youtube)

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 10h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e SporTV
  • 10h30min - Palmeiras x Flamengo - Globo e SporTV

Jogos de hoje (18/08/2025) da Premier League

  • 16h - Leeds x Everton - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (18/08/2025) da La Liga

  • 16h - Elche x Real Betis - Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar