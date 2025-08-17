Jogos hoje (17/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (17/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



16h - Santos x Vasco - Globo e Premiere



16h - Atlético-MG x Grêmio - Globo e Premiere



18h30min - Internacional x Flamengo - Record, Cazé TV, Premiere

20h30min - Botafogo x Palmeiras - Prime Video



Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Chapecoense x Paysandu - ESPN e Disney+



18h30min - Atlético-GO x Ferroviária - Disney+



Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



16h30min - São Bernardo x Figueirense - Sporty Net (YouTube)

16h30min - Brusque x Londrina - SportyNet+

19h - Confiança x Floresta - Sporty Net+

19h - Naútico x Anapólis - SportyNet+

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D



16h - Imperatriz x América-RN - Metrópoles (Youtube)

16h - Goiatuba x Aparecidense - Metrópoles (Youtube)



18h - Cianorte x Mixto - Metrópoles (Youtube)



Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino



10h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e SporTV



10h30min - Palmeiras x Flamengo - Globo e SporTV

Jogos de hoje (17/08/2025) da Premier League



10h - Chelsea x Crystal Palace - ESPN e Disney+



10h - Nottingham Forrest x Brentford - Disney+

12h30min - Arsenal x Manchester United - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (17/08/2025) da La Liga

12h - Celta de Vigo x Getafe - ESPN4 e Disney+

14h30min - Athletic Bilbao x Sevilla - Disney+

16h30min - Espanyol x Atlético de Madrid - Disney+



Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Francês



15h45min - Nantes x PSG - Cazé TV



