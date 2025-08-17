Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (17/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (17/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Santos x Vasco - Globo e Premiere
  • 16h - Atlético-MG x Grêmio - Globo e Premiere 
  • 18h30min - Internacional x Flamengo - Record, Cazé TV, Premiere
  • 20h30min - Botafogo x Palmeiras - Prime Video

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Chapecoense x Paysandu - ESPN e Disney+
  • 18h30min - Atlético-GO x Ferroviária - Disney+

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 16h30min - São Bernardo x Figueirense - Sporty Net (YouTube)
  • 16h30min - Brusque x Londrina - SportyNet+
  • 19h - Confiança x Floresta - Sporty Net+
  • 19h - Naútico x Anapólis - SportyNet+

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Imperatriz x América-RN - Metrópoles (Youtube)
  • 16h - Goiatuba x Aparecidense - Metrópoles (Youtube)
  • 18h - Cianorte x Mixto - Metrópoles (Youtube)

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 10h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e SporTV
  • 10h30min - Palmeiras x Flamengo - Globo e SporTV

Jogos de hoje (17/08/2025) da Premier League

  • 10h - Chelsea x Crystal Palace - ESPN e Disney+
  • 10h - Nottingham Forrest x Brentford - Disney+
  • 12h30min - Arsenal x Manchester United - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (17/08/2025) da La Liga

  • 12h - Celta de Vigo x Getafe - ESPN4 e Disney+
  • 14h30min - Athletic Bilbao x Sevilla - Disney+
  • 16h30min - Espanyol x Atlético de Madrid - Disney+

Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Francês

  • 15h45min - Nantes x PSG - Cazé TV

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar