Jogos hoje (17/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (17/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Santos x Vasco - Globo e Premiere
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Globo e Premiere
- 18h30min - Internacional x Flamengo - Record, Cazé TV, Premiere
- 20h30min - Botafogo x Palmeiras - Prime Video
Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Chapecoense x Paysandu - ESPN e Disney+
- 18h30min - Atlético-GO x Ferroviária - Disney+
Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 16h30min - São Bernardo x Figueirense - Sporty Net (YouTube)
- 16h30min - Brusque x Londrina - SportyNet+
- 19h - Confiança x Floresta - Sporty Net+
- 19h - Naútico x Anapólis - SportyNet+
Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Imperatriz x América-RN - Metrópoles (Youtube)
- 16h - Goiatuba x Aparecidense - Metrópoles (Youtube)
- 18h - Cianorte x Mixto - Metrópoles (Youtube)
Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 10h30min - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e SporTV
- 10h30min - Palmeiras x Flamengo - Globo e SporTV
Jogos de hoje (17/08/2025) da Premier League
- 10h - Chelsea x Crystal Palace - ESPN e Disney+
- 10h - Nottingham Forrest x Brentford - Disney+
- 12h30min - Arsenal x Manchester United - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (17/08/2025) da La Liga
- 12h - Celta de Vigo x Getafe - ESPN4 e Disney+
- 14h30min - Athletic Bilbao x Sevilla - Disney+
- 16h30min - Espanyol x Atlético de Madrid - Disney+
Jogos de hoje (17/08/2025) do Campeonato Francês
- 15h45min - Nantes x PSG - Cazé TV
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos