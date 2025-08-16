Jogos hoje (16/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (16/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Fluminense x Fortaleza - Premiere
- 16h - Ceará x RB Bragantino - Premiere
- 18h30min - Vitória x Juventude - Premiere
- 18h30min - Sport x São Paulo - Premiere
- 21h - Corinthians x Bahia - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Remo x Botafogo-SP - Rede TV, Sporty Net, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min - Vila Nova x Goiás - Disney+
- 20h30min - Athletico-PR x Cuiabá - Disney+
Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Ponte Preta x Itabaiana - Sporty Net (YouTube)
- 17h - Maringá x Retrô - SportyNet+
- 19h30min - ABC x Guarani - SportyNet+
- 19h30min - CSA x Ituano - SportyNet+
Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Maranhão x Central - Metrópoles (Youtube)
- 16h - Manauara x ASA - Metrópoles (Youtube)
- 16h - Ceilândia x Barra - Metrópoles (Youtube)
- 17h - Rio Branco x Inter de Limeira - Metrópoles (Youtube)
Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h - São Paulo x Ferroviária - SporTV
Jogos de hoje (16/08/2025) da Premier League
- 08h30min - Aston Villa x Newcastle - ESPN e Disney+
- 11h - Brighton x Fulham - Disney+
- 11h - Sunderland x West Ham - ESPN e Disney+
- 11h - Tottenham x Burnley - Disney+
- 13h30min - Wolverhampton x Manchester City - Disney+
Jogos de hoje (16/08/2025) da La Liga
- 14h30min - Mallorca x Barcelona - ESPN e Disney+
- 16h30min - Real Sociedad x Valencia - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Francês
- 14h - Monaco x Le Havre - Cazé TV
