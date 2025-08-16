Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (16/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (16/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). Jogos do Campeonato Brasileiro e dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Fluminense x Fortaleza - Premiere
  • 16h - Ceará x RB Bragantino - Premiere 
  • 18h30min - Vitória x Juventude - Premiere
  • 18h30min - Sport x São Paulo - Premiere
  • 21h - Corinthians x Bahia - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Remo x Botafogo-SP - Rede TV, Sporty Net, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 18h30min - Vila Nova x Goiás - Disney+
  • 20h30min - Athletico-PR x Cuiabá - Disney+

Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Ponte Preta x Itabaiana - Sporty Net (YouTube)
  • 17h - Maringá x Retrô - SportyNet+
  • 19h30min - ABC x Guarani - SportyNet+
  • 19h30min - CSA x Ituano - SportyNet+

Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Maranhão x Central - Metrópoles (Youtube)
  • 16h - Manauara x ASA - Metrópoles (Youtube)
  • 16h - Ceilândia x Barra - Metrópoles (Youtube)
  • 17h - Rio Branco x Inter de Limeira - Metrópoles (Youtube)

Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 16h - São Paulo x Ferroviária - SporTV

Jogos de hoje (16/08/2025) da Premier League

  • 08h30min - Aston Villa x Newcastle - ESPN e Disney+
  • 11h - Brighton x Fulham - Disney+
  • 11h - Sunderland x West Ham - ESPN e Disney+
  • 11h - Tottenham x Burnley - Disney+
  • 13h30min - Wolverhampton x Manchester City - Disney+

Jogos de hoje (16/08/2025) da La Liga

  • 14h30min - Mallorca x Barcelona - ESPN e Disney+
  • 16h30min - Real Sociedad x Valencia - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (16/08/2025) do Campeonato Francês

  • 14h - Monaco x Le Havre - Cazé TV

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar